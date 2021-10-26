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    Fenerbahçe'de hücum adeta yaz boz oldu (Spor haberleri)

    Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira döneminde bu sezon toplam 15 resmi maça çıktı. Portekizli hoca, bu 15 maçın 3’ünde aynı hücum üçlüsüyle maça başladı. Frankfurt, Giresun ve Trabzon maçlarında Valencia, Mesut, Rossi 3’lüsü oynadı.

    Hücum yaz-boz tahtası

    Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira döneminde bu sezon toplam 15 resmi maça çıktı. Portekizli hoca, bu 15 maçın 3'ünde aynı hücum üçlüsüyle maça başladı. Frankfurt, Giresun ve Trabzon maçlarında Valencia, Mesut, Rossi 3'lüsü oynadı.

    KANARYA'DA SERDAR DURSUN'UN BURUK SEVİNCİ!
    F.Bahçe'nin golcüsü Serdar Dursun, Alanyaspor maçında attığı gole sevinemedi. Ligdeki ilk golünü atan tecrübeli oyuncu, "Konyaspor galibiyetiyle taraftarımızın gönlünü alacağız" dedi.

    A SPOR'DA KUPA ŞÖLENİ
    Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak ve perşembe günü son bulacak. Maçlar yine A Spor'da yayınlanacak. A.Gücü- Somaspor, Altay-Derince, Samsunspor- 1922 Konyaspor ve Adanaspor-Adıyamanspor maçları canlı yayınlanacak.
        Meral Akşener’den 10 hadsiz
        Haberler Spor Fenerbahçe'de hücum adeta yaz boz oldu (Spor haberleri)
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