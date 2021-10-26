Fenerbahçe'de hücum adeta yaz boz oldu (Spor haberleri)

TARAFTARLAR YİNE BİRLEŞİYOR

Trabzonspor taraftar grupları, Fenerbahçe maçında hep birlikte maçı izlemişti. Bu kaynaşmanın verdiği sonuçla maçta ciddi bir taraftar desteği ortaya çıkarken, organizasyonun Çaykur Rizespor maçında da devam ettirilmesi kararlaştırıldı.