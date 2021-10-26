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    Fatih Terim hakem kararlarına tepkiliydi! Sor Kalkavan'a anlatsın!

    Galatasaray bu sezon olnadığı 2. derbi maçta Beşiktaş’a 2-1 yenilirken teknik patron Fatih Terim karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, yedikleri 2. gol öncesinde sarı kartlık bir faullerinin verilmediğini ifade etti.

    Sor Kalkavan’a anlatsın!

    Galatasaray bu sezon olnadığı 2. derbi maçta Beşiktaş'a 2-1 yenilirken teknik patron Fatih Terim karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, yedikleri 2. gol öncesinde sarı kartlık bir faullerinin verilmediğini ifade etti.

    GOLDEN ÖNCE KARTLIK FAUL VAR
    Terim şöyle devam etti: Basthuayi, Nelsson'a kartlık faul yapıyor. Faul verilmiyor korner oluyor. O korner de gol oluyor. Pozisyonu VAR hakemi Kalkavan'a sorsan anlatır. Sanırım başkasıyla konuşuyordu.

    OCAK'TA TAKVİYE DÜŞÜNÜYORUZ
    Penaltıcımız Cicaldau'ydu ama topu eline almalıydı. Mohamed de bırakmalıydı. Sağlık olsun. Allah izin verir de ocak ayını görürsek birkaç bölgeye takviye yapmayı düşünüyoruz.

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    Haberler Spor Fatih Terim hakem kararlarına tepkiliydi! Sor Kalkavan'a anlatsın!
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