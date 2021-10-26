CANLI | Adanaspor - Adıyaman 1954 maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Adanaspor ile Adıyaman FK karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Adanaspor - Adıyaman FK, 26 Ekim Salı günü oynanacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

ADANASPOR - ADIYAMAN 1954 CANLI İZLE

ADANASPOR-ADIYAMAN FK MAÇI İLK 11'LER

ADANASPOR: Enes, Ömer, Harun, Evren, Rüştü, Bennasser, Cem, Orkan, Tetteh, Samed Ali, Kingsley

ADIYAMAN FK: Türker, Seydi, Osman, Mert, Hakan, Hüseyin, Doğan Can, Ogün, Göktan Işılak, Muhammet Akpınar, Mustafa