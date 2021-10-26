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    • Spor
    • 26.10.2021 20:43
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    • 26.10.2021 21:14
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    CANLI | Adanaspor - Adıyaman 1954 maçı canlı izle

    Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Adanaspor ile Adıyaman FK karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Adanaspor - Adıyaman FK, 26 Ekim Salı günü oynanacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

    CANLI İZLE | Adanaspor - Adıyaman 1954

    Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Adanaspor ile Adıyaman FK karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Adanaspor - Adıyaman FK, 26 Ekim Salı günü oynanacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

    ADANASPOR - ADIYAMAN 1954 CANLI İZLE

    ADANASPOR-ADIYAMAN FK MAÇI İLK 11'LER

    ADANASPOR: Enes, Ömer, Harun, Evren, Rüştü, Bennasser, Cem, Orkan, Tetteh, Samed Ali, Kingsley
    ADIYAMAN FK: Türker, Seydi, Osman, Mert, Hakan, Hüseyin, Doğan Can, Ogün, Göktan Işılak, Muhammet Akpınar, Mustafa

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    Haberler Spor CANLI | Adanaspor - Adıyaman 1954 maçı canlı izle
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