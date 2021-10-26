Adanaspor-Adıyaman FK: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde Adanaspor, sahasında konuk ettiği Adıyaman FK'yi 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu skorla kupada tur atladı.

İLK YARIDA TEK GOL VARDI

14'üncü dakikada Adıyaman FK atağında soldan topu alan Doğan Can ortaya doğru ilerledi. Topu süren Doğan Can kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden şutunu attı fakat meşin yuvarlak yan direkten döndü.