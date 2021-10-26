Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.10.2021 20:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2021 23:11
    ABONE OL

    Adanaspor-Adıyaman FK: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Adanaspor ile Adıyaman FK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken turlayan taraf Adanaspor oldu.

    Adanaspor turladı

    Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde Adanaspor, sahasında konuk ettiği Adıyaman FK'yi 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu skorla kupada tur atladı.

    İLK YARIDA TEK GOL VARDI
    14'üncü dakikada Adıyaman FK atağında soldan topu alan Doğan Can ortaya doğru ilerledi. Topu süren Doğan Can kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden şutunu attı fakat meşin yuvarlak yan direkten döndü.

    20'nci dakikada Adanaspor atağında soldan ilerleyen Muhammet Çakı, derine inerek ortasını yaptı. Havadan gelen topa müsait pozisyonda bulunan Orkun kafa vuruşu yaptı. Top kaleci Türker'in kucağında kaldı.

    39'uncu dakikada Adanaspor atağında sağda topla buluşan Orkan Çınar, çalımlarla ilerleyip topu Samet'e attı. Samet'in dokunuşuyla top ceza sahası içindeki Tetteh'in önünde kaldı ve onun köşeye düzgün vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-0.

    İlk yarı Adanaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

    ADANASPOR İKİ GOLLE TURLADI
    49'uncu dakikada Adıyaman FK atağında Hakan Alkan'ın ceza yayı önünden kaleyi karşıdan gören açıdan sert vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

    52'nci dakikada Adanaspor atağında soldan Muhammet Çakı kenar çizgisine kadar götürdüğü topu ceza alanına ortaladı. Kaleci iki hamlede topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

        82'nci dakikada Adıyaman FK takımının kontra atağında savunmanın arkasına sarkan Taylan bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına giren Taylan'ın vuruşu etkisiz olunca kaleci rahatlıkla kontrol etti.

        90'ıncı dakikada Adanaspor atağında orta sahada topla buluşan Celil ara pasında savunma arkasına sarkan Kingsley'i gördü. Topu alan Kingsley ceza sahasına hızla girerek yaptığı düzgün vuruşla topu sağdan ağlarla buluşturdu: 2-0.

        Maç Adanaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li İBB yine arıza çıkardı!
        Haberler Spor Adanaspor-Adıyaman FK: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
            SON DAKİKA