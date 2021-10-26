Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    4 sezonda 60 futbolcu 7 teknik adam getirdi! Artık çanlar onun için çalıyor: Fenerbahçe'de hedef Ali Koç

    Fenerbahçe'de tribünler 3.5 yıldır yaşanan hüsrana rağmen sabretti... Ancak Alanya yenilgisi sonrası desteğini çekti. Başkan Ali Koç'un megafonla yaptığı konuşma da Kadıköy'deki büyük taraftar protestosunun önünü kesemedi.

    Bağıra bağıra gelen hüsran

    Ali Koç 3.5 yıl önce çok büyük umutlarla başkanlığa seçildi. Ancak her sezon başarı yerine hüsran geldi. Fenerbahçe 4 sezonda 60 transfer yapan, 7 teknik adamla çalışan Koç'la beraber tam 3 milyar liralık (Yaklaşık 275 milyon Euro) borca girdi. Bonservis ve kira ödemeleri ile futbolcu maaşları yaklaşık 265 milyon Euro'ya denk geldi. Comolli, Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut ve Vitor Pereira'nın toplam maliyeti ise 10 milyon Euro etti. Büyük başarısızlığa rağmen sürekli sabreden taraftarlar, Alanya yenilgisi sonrası isyan etti. Ali Koç 3.5 yıl önce omuzlara alındığı Kadıköy'de bu kez çok sert şekilde protesto edildi.

    İŞTE ALİ KOÇ'UN 10 BÜYÜK HATASI

    1- 2018-19 GÜÇSÜZ EKİP, TEK ADAM YÖNETİMİ
    Çok güçsüz bir yönetim kurdu. Kulübü tek başına yönetmeye kalktı. Ancak başarılı olamadı.

    2- 2018-19 FUTBOLU COMOLLI'YE EMANET ETTİ
    Futbolu     Türkiye'ye yabancı olan Comolli'ye teslim etti. Bu birliktelik sadece hüsran getirdi.

        3- 2018-19 KOCAMAN'I GÖNDERDİ, COCU GELDİ
        Kulübün         dinamiklerini çok iyi bilen Kocaman'ı gönderdi. Cocu'yla büyük bir maceraya girdi.

        4- 2018-19 LİG İKİNCİSİ KADRO SİL BAŞTAN!
        Eldeki         iyi kadro, eski yönetime inat darmağın edildi. Koç da 3 yıl sonra hata yaptığını kabul etti.

        5- 2019-20 TRANSFERDE ÇOK BÜYÜK HATALAR
        Bir sezon önceki hatalardan hiç ders çıkarılmadı. Transferlerin büyük kısmı hayal kırıklığı yarattı.

        6- 2019-20 HERKES SUÇLU, KENDİSİ HATASIZ!
        TFF, rakipler, MHK, VAR odası... Kısacası herkesi suçladı. Ancak kendi hatalarını görmezden geldi.

        7- 2020-21 EROL BULUT, ŞAMPİYONLUĞU UNUT!
        Çok kritik sezonda tecrübesiz Erol Bulut'u tercih etti. Başarısızlık yine adeta bağıra bağıra geldi.

        8- 2020-21 MÜHENDİSLİKTE YİNE SINIFTA KALDI
        Takımın         golcüsü yokken sürekli orta saha alındı. Birkez daha kadro mühendisliği yapılamadı.

            9- 2021-22 KİMSE GELMEDİ, PEREIRA'YI SEÇTİ
            Dünya             markası hoca sözü verdi. 20 isimle görüştü. Ancak son çare Pereira'yı göreve getirdi.

            10- 2021-22 KIM HARİCİNDE HEPSİ KARAVANA
            8 futbolcu geldi. Kim haricindekiler beklenen katkıyı veremedi. Eksikler bu kez de giderilemedi.

            ARTIK ÇANLAR ONUN İÇİN ÇALIYOR
            Fenerbahçe tribünlerinin Alanya maçındaki protestosu Ali Koç için tehlike çanları olarak değerlendiriliyor. Olası yeni bir kötü skorda taraftarların tepkisini daha yüksek sesle dile getireceği ifade ediliyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Meral Akşener’den 10 hadsiz
            Haberler Spor 4 sezonda 60 futbolcu 7 teknik adam getirdi! Artık çanlar onun için çalıyor: Fenerbahçe'de hedef Ali Koç
                SON DAKİKA