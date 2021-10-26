4 sezonda 60 futbolcu 7 teknik adam getirdi! Artık çanlar onun için çalıyor: Fenerbahçe'de hedef Ali Koç

Ali Koç 3.5 yıl önce çok büyük umutlarla başkanlığa seçildi. Ancak her sezon başarı yerine hüsran geldi. Fenerbahçe 4 sezonda 60 transfer yapan, 7 teknik adamla çalışan Koç'la beraber tam 3 milyar liralık (Yaklaşık 275 milyon Euro) borca girdi. Bonservis ve kira ödemeleri ile futbolcu maaşları yaklaşık 265 milyon Euro'ya denk geldi. Comolli, Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut ve Vitor Pereira'nın toplam maliyeti ise 10 milyon Euro etti. Büyük başarısızlığa rağmen sürekli sabreden taraftarlar, Alanya yenilgisi sonrası isyan etti. Ali Koç 3.5 yıl önce omuzlara alındığı Kadıköy'de bu kez çok sert şekilde protesto edildi.