Kartal zafere kilitlendi! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yarım saat süren toplantı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün yapılan son derbi idmanı öncesinde futbocularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren toplantıda Yalçın tüm beklentileri ve taktiği futbolcularına anlattı.
KAYIPLARI TELAFİ ETME ZAMANI
Sözlerine "Camiamız ve taraftarımız bizden derbi zaferi bekliyor" diyerek başlayan Yalçın, "Ligde ve Avrupa'da kayıplar yaşadık. Şimdi gercek kalitemizi ispat etme vakti" ifadesini kullandı.
SON VURUŞLARDA DİKKATLİ OLUN
Derbinin her anında Galatasaray'ı baskı altında tutmaları gerektiğini belirten Yalçın, "Eksiklerimiz döndü. Bahanemiz yok. Dönen toplar bizde kalmalı. Son vuruşlarda becerili olmalıyız" dedi.