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    Kartal zafere kilitlendi! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yarım saat süren toplantı

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi öncesi futbolcularıyla yarım saat süren bir toplantı yaptı. Yalçın, "Ligde ve Avrupa'da kayıplar yaşadık. Şimdi Galatasaray'ı yenerek kalitenizi ve gücünüzü ispat edin"

    Kalitenizi ispat edin

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün yapılan son derbi idmanı öncesinde futbocularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren toplantıda Yalçın tüm beklentileri ve taktiği futbolcularına anlattı.

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    Sözlerine "Camiamız ve taraftarımız bizden derbi zaferi bekliyor" diyerek başlayan Yalçın, "Ligde ve Avrupa'da kayıplar yaşadık. Şimdi gercek kalitemizi ispat etme vakti" ifadesini kullandı.

    SON VURUŞLARDA DİKKATLİ OLUN
    Derbinin her anında Galatasaray'ı baskı altında tutmaları gerektiğini belirten Yalçın, "Eksiklerimiz döndü. Bahanemiz yok. Dönen toplar bizde kalmalı. Son vuruşlarda becerili olmalıyız" dedi.

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        Yalçın, duran toplarda adam paylaşımına dikkat edilmesini ve hücuma çıkarken top kaybetmemelerini de istedi.

        SOL BEKTE SON KARAR UMUT MERAŞ OLDU
        Beşiktaş bugün iç sahada oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın, kafasındaki ilk 11'i belirlerken, başarılı teknik adamın sol bek tercihi de netleşti. Siyah beyazlı teknik adamın bu bölgede Rıdvan Yılmaz'ın yerine sezon başında Fransa'dan transfer edilen Umut Meraş'a şans vereceği öğrenildi.

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        Derbi için satışa çıkartılan biletlerin tamamının tükendiği bildirildi. Beşiktaş, kritik derbide taraftar desteğini fazlasıyla arkasına alacak.
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