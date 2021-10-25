Kartal zafere kilitlendi! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yarım saat süren toplantı

SOL BEKTE SON KARAR UMUT MERAŞ OLDU

Beşiktaş bugün iç sahada oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın, kafasındaki ilk 11'i belirlerken, başarılı teknik adamın sol bek tercihi de netleşti. Siyah beyazlı teknik adamın bu bölgede Rıdvan Yılmaz'ın yerine sezon başında Fransa'dan transfer edilen Umut Meraş'a şans vereceği öğrenildi.