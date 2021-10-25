Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş açıklamalar





"Hakem arkadaşların oyuna karışmadığı ve sadece oyun konuşabildiğimiz bir gece istiyoruz. Kazanmak ve normalleşme sürecine geçmek istiyoruz."

"Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar, daha iyisi olabilirdi ama olmayabilir de. Basit hatalar çabuk kesiliyor, zor bir kulvar. Geçen sene ligde daha kötü durumdaydık, dışarda kaos ortamı yaratılmaya çalışılan bir ortam var ama öyle bir ortam yok. Önümüzde süre var."