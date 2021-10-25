Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş açıklamalar

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor.
Dev derbi öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Heyecanlı olduğunu belirten Yalçın, "Hakem arkadaşların oyuna karışmadığı ve sadece oyun konuşabildiğimiz bir gece istiyoruz. Kazanmak ve normalleşme sürecine geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;
"Türk oyuncu konusunda bazı tercihler yapmak zorundayız. Bugün de stoperde Necip'i kullandık, daha önce kullandığımız bir oyuncu. Derbiler zordur, heyecanlıyız. İki taraf için de önemli bir maç. Kazanmak istiyoruz. Umarım bugün beklentiye cevap veririz."
"Hakem arkadaşların oyuna karışmadığı ve sadece oyun konuşabildiğimiz bir gece istiyoruz. Kazanmak ve normalleşme sürecine geçmek istiyoruz."
"Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar, daha iyisi olabilirdi ama olmayabilir de. Basit hatalar çabuk kesiliyor, zor bir kulvar. Geçen sene ligde daha kötü durumdaydık, dışarda kaos ortamı yaratılmaya çalışılan bir ortam var ama öyle bir ortam yok. Önümüzde süre var."