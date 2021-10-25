Beşiktaş - Galatasaray maç sonucu geniş özeti ve golleri! İşte Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ayrıntıları!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Büyük bir heyecanla takip edilen maç hakkında taraftarlar detaylı bilgilere sahip olmak istiyor. Vatandaşlar arama motorlarında 'Beşiktaş - Galatasaray maçı kaç kaç bitti?' Sorusunun yanıtını arıyor. Haberimiz üzerinden derbi hakkında detayları öğrenebilirsiniz. İşte Beşiktaş - Galatasaray maç sonucu geniş özeti ve golleri! İşte Beşiktaş Galatasaray derbi maç özeti ayrıntıları!
Beşiktaş - Galatasaray MAÇ SONUCU!
MS | Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray
Süper Lig'de 10. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.
İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maçta, siyah beyazlılar Cyle Larin'in 39 ve 64'te attığı gollerle galibiyete uzandı.
Öte yandan sarı kırmızılıların tek golü ise 35. dakikada Cicaldau'dan geldi.
Ayrıca Galatasaray maçın 81. dakikasında Mostafa Mohamed ile bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
10. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
20. dakikada Larin'in ara pasında Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Teixeira, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.
31. dakikada Cicaldau'nun serbest vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta gitti.
35. dakikada Galatasaray üstünlük golünü buldu. Kerem'in pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Cicaldau, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
39. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Umut'un soldan ortasında altıpasta Muslera'dan önce topa hamle yapan Larin, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.