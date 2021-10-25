Beşiktaş - Galatasaray maç sonucu geniş özeti ve golleri! İşte Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ayrıntıları!

Beşiktaş - Galatasaray MAÇ SONUCU!

MS | Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray

Süper Lig'de 10. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.



İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maçta, siyah beyazlılar Cyle Larin'in 39 ve 64'te attığı gollerle galibiyete uzandı.



Öte yandan sarı kırmızılıların tek golü ise 35. dakikada Cicaldau'dan geldi.

Ayrıca Galatasaray maçın 81. dakikasında Mostafa Mohamed ile bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.