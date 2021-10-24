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    Liderlik ruhunda var! Fırtına Göz-Göz'ü devirdi...

    Bordo-Mavililer, 55. dakikada Gervinho’nun attığı golle 3 altın puanı hanesine yazdırdı... Beşiktaş-G.Saray derbi haftasında kritik bir galibiyete imza attı.

    Liderlik ruhunda var
    Lider Trabzon Göztepe deplasmanında kazandı: 1-0... Göztepe maça hızlı başladı. 7. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Cherif Ndiaye topa vuracakken araya son anda Denswil girdi. 39'da Göztepeli Jahovic'ten önce topa müdahele eden Uğurcan gole izin vermedi.

    JAHOVİC İLE GOLE YAKLAŞTI
    43'te Burekovic'in ortasında Jahovic, Edgar Ie'ye rağmen vuruşunu yaptı. Makedon oyuncunun kale önünden yaptığı vuruş çerçeveyi bulmadı. İlk yarı golsüz sonuçlandı.

    SONER OFSAYTA TAKILDI!
    55'te Abdülkadir Ömür'ün pasında Gervinho çaprazda olmasına rağmen topu ağlara gönderdi: 0-1. 78'de Soner topu ağlara gönderdi... Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

    BAKU ZOR OLANI BAŞARDI
    86'da Baku ceza sahası içinden yaptığı vuruşta çerçeveyi bulamadı. 90+7'de Trabzonspor kalesi önünde oluşan karambolde Göztepe golü bulamadı. Fırtına tek golle kazandı.

    1 YIL SONRA ASİST YAPTI
    Trabzon'un yıldızı Abdülkadir Ömür, yaklaşık 1 yıl sonra asiste imza attı. Ömür, Gervinho'nun attığı golde asisti yapan isimdi. Milli oyuncu, son asistini 2020 yılının Aralık ayında yapmıştı. Yıldız oyuncu galibiyeti doyasıya kutladı.

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