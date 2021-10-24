Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray NEF Efes’i mağlup etti | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

    Galatasaray Nef, deplasmanda Anadolu Efes'i 92-85 mağlup etti. İşte haberin detayları ve 24 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    Galatasaray NEF Efes’i mağlup etti
    ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Anadolu Efes'i 92-85 mağlup etti. G.Saray ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: Gaziantep Basket-Pınar Karşıyaka: 67-76, Bahçeşehir Koleji-Tofaş: 73- 84, Bursaspor-Fenerbahçe: 84-73.

    THY Fenerbahçe'ye set vermedi: 3-0
    Voleybol Misli. com Sultanlar Ligi'nde THY, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 26-24, 25-21, 25-23 bitti. VakıfBank ise Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

    CHELSEA NORWİCH'İ 7!
    İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea evinde Norwich City'yi 7-0 yendi. Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 8, 85 ve 90+1. dakikada Mason Mount, 18'de Odoi, 42'de James, 57'de Chilwell ve 62'de Aarons kaydetti.

    RİZE 90+11'DE SİFTAH YAPTI!
    Süper Lig'in 10. haftasında Rize- spor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Rizespor Cemali'nin attığı golle öne geçti. Umut Bozok penaltıdan eşitliği getirdi. Maçta 90+11Remy, Rize'ye 3 puanı getirdi. Maçtan sonra Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan gönderildi.



    KONYASPOR SONUNDA GÜLDÜ!
    İttifak Holding Konyaspor evinde Kayserispor'u 2-0 yenerek tam 5 hafta sonra kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Serdar Gürler ve 45+1'de Hadziahmetovic kaydetti. İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor önümüzdeki hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kayseri ise Karagümrük'ü konuk edecek.

    ANTEP PUANI 90+3'TE KURTARDI
    Gaziantep ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi deplasmanda Serginho ile öne geçti... 90+3'te Giresunspor kalecisi Okan ile Alexis Peres'in çarpışması sonrasında top ağlarla buluştu: 1-1... Gaziantep FK, evindeki 3 maçlık galibiyet serisine Giresun maçıyla veda etti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kemal Kılıçdaroğlu 10 büyükelçinin maşalığını yaptı
    Haberler Spor Galatasaray NEF Efes’i mağlup etti | Yurttan ve dünyadan spor gündemi
        SON DAKİKA