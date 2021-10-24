Galatasaray NEF Efes’i mağlup etti | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Anadolu Efes'i 92-85 mağlup etti. G.Saray ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: Gaziantep Basket-Pınar Karşıyaka: 67-76, Bahçeşehir Koleji-Tofaş: 73- 84, Bursaspor-Fenerbahçe: 84-73.
THY Fenerbahçe'ye set vermedi: 3-0
Voleybol Misli. com Sultanlar Ligi'nde THY, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 26-24, 25-21, 25-23 bitti. VakıfBank ise Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.
CHELSEA NORWİCH'İ 7!
İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea evinde Norwich City'yi 7-0 yendi. Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 8, 85 ve 90+1. dakikada Mason Mount, 18'de Odoi, 42'de James, 57'de Chilwell ve 62'de Aarons kaydetti.
RİZE 90+11'DE SİFTAH YAPTI!
Süper Lig'in 10. haftasında Rize- spor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Rizespor Cemali'nin attığı golle öne geçti. Umut Bozok penaltıdan eşitliği getirdi. Maçta 90+11Remy, Rize'ye 3 puanı getirdi. Maçtan sonra Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan gönderildi.
KONYASPOR SONUNDA GÜLDÜ!
İttifak Holding Konyaspor evinde Kayserispor'u 2-0 yenerek tam 5 hafta sonra kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Serdar Gürler ve 45+1'de Hadziahmetovic kaydetti. İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor önümüzdeki hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kayseri ise Karagümrük'ü konuk edecek.
ANTEP PUANI 90+3'TE KURTARDI
Gaziantep ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi deplasmanda Serginho ile öne geçti... 90+3'te Giresunspor kalecisi Okan ile Alexis Peres'in çarpışması sonrasında top ağlarla buluştu: 1-1... Gaziantep FK, evindeki 3 maçlık galibiyet serisine Giresun maçıyla veda etti.
THY Fenerbahçe'ye set vermedi: 3-0
Voleybol Misli. com Sultanlar Ligi'nde THY, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 26-24, 25-21, 25-23 bitti. VakıfBank ise Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.
CHELSEA NORWİCH'İ 7!
İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea evinde Norwich City'yi 7-0 yendi. Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 8, 85 ve 90+1. dakikada Mason Mount, 18'de Odoi, 42'de James, 57'de Chilwell ve 62'de Aarons kaydetti.
RİZE 90+11'DE SİFTAH YAPTI!
Süper Lig'in 10. haftasında Rize- spor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Rizespor Cemali'nin attığı golle öne geçti. Umut Bozok penaltıdan eşitliği getirdi. Maçta 90+11Remy, Rize'ye 3 puanı getirdi. Maçtan sonra Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan gönderildi.
KONYASPOR SONUNDA GÜLDÜ!
İttifak Holding Konyaspor evinde Kayserispor'u 2-0 yenerek tam 5 hafta sonra kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Serdar Gürler ve 45+1'de Hadziahmetovic kaydetti. İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor önümüzdeki hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kayseri ise Karagümrük'ü konuk edecek.
ANTEP PUANI 90+3'TE KURTARDI
Gaziantep ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi deplasmanda Serginho ile öne geçti... 90+3'te Giresunspor kalecisi Okan ile Alexis Peres'in çarpışması sonrasında top ağlarla buluştu: 1-1... Gaziantep FK, evindeki 3 maçlık galibiyet serisine Giresun maçıyla veda etti.