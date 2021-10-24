Dimitrios Pelkas mumla aranıyor (Fenerbahçe haberleri)

Süper Lig'de 9 maç geride kaldı ama Pelkas'ın ne golü ne de asisti var.
Sezon başı yaşadıı sakatlık. Frankfurt maçında kaçırdığı penaltı, yeni sisteme uyum sağlayamamak ve yeterli süreyi alamamak düşüşün sebebi olarak gösterildi.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
F.Bahçe Alanya maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Pereira yönetimindeki idmanın tamamı taktik ağırlıklı geçti.
FENERBAHÇE MORAL ARIYOR
Geçtiğimiz hafta liderliği Trabzon'a kaptıran Fenerbahçe bugün 19.00'da Alanya'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
ALTAY&OSAYİ'NİN CEZALARI ONANDI
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Fenerbahçeli Osayi Samuel'e verilen 3, kaleci Altay Bayındır'a da verdilen 1 maçlık cezayı onadı. Her iki futbolcu da bugünkü Alanyaspor maçında forma giyemeyecekler.
Sezon başı yaşadıı sakatlık. Frankfurt maçında kaçırdığı penaltı, yeni sisteme uyum sağlayamamak ve yeterli süreyi alamamak düşüşün sebebi olarak gösterildi.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
F.Bahçe Alanya maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Pereira yönetimindeki idmanın tamamı taktik ağırlıklı geçti.
FENERBAHÇE MORAL ARIYOR
Geçtiğimiz hafta liderliği Trabzon'a kaptıran Fenerbahçe bugün 19.00'da Alanya'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
ALTAY&OSAYİ'NİN CEZALARI ONANDI
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Fenerbahçeli Osayi Samuel'e verilen 3, kaleci Altay Bayındır'a da verdilen 1 maçlık cezayı onadı. Her iki futbolcu da bugünkü Alanyaspor maçında forma giyemeyecekler.