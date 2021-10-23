Pereira'dan Serdar Dursun’a ‘hazır ol’ emri!

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek liderliği rakibine kaptıran Fenerbahçe'de yeni bir serinin hesapları yapılıyor. Teknik direktör Vitor Pereira, Alanya maçında bazı değişiklikler yapacağı ve Serdar Dursun'u 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi. Bunun yanında Avrupa Ligi'ndeki Antwerp maçında 2. yarıda oyuna giren Rossi'nin 11'e döneceği, cezalı Kim'in yerine de Serdar'ın oynayacağı öğrenildi.
ALANYA İÇİN START VERİLDİ
Fenerbahçe, yarın ligde oynayacağı Alanya maçı için ara vermeden hazırlıklara başladı. Antwerp maçında 11'de başlayanlar yenileme idmanı yaparken diğerleri 1.5 saat çalıştı.
ANTWERP'İN STADYUMU ZARAR GÖRDÜ!
Fenerbahçe'nin 2 hafta sonra yeniden karşılaşacağı Antwerp'in stadyumu fırtınada zarar gördü. Fırtınanın Bosuil Stadyumu'nun çatısını uçurduğu ve rüzgarın çimleri kaldırdığı bildirildi. Antwerp'in futbolcusu Nainggolan'ın bir video çektiği ve videoda "Her şey mahvoldu" yorumunu yaptığı görüldü.
ALANYA İÇİN START VERİLDİ
Fenerbahçe, yarın ligde oynayacağı Alanya maçı için ara vermeden hazırlıklara başladı. Antwerp maçında 11'de başlayanlar yenileme idmanı yaparken diğerleri 1.5 saat çalıştı.
ANTWERP'İN STADYUMU ZARAR GÖRDÜ!
Fenerbahçe'nin 2 hafta sonra yeniden karşılaşacağı Antwerp'in stadyumu fırtınada zarar gördü. Fırtınanın Bosuil Stadyumu'nun çatısını uçurduğu ve rüzgarın çimleri kaldırdığı bildirildi. Antwerp'in futbolcusu Nainggolan'ın bir video çektiği ve videoda "Her şey mahvoldu" yorumunu yaptığı görüldü.