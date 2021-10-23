Kerem Aktürkoğlu değerini katladı

G.Saray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Lokomotiv Moskova maçında oyuna sonradan girmesine rağmen ortaya koyduğu performansla parmak ısırttı. Başta Fransız devi Lyon olmak üzere Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin takibinde olan genç yıldız değerini de artırmış oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın genç yeteneği için devre arasında bazı menajerlerin yönetimin kapısını çalacağı öğre- nildi. Kerem Aktürkoğ- lu formuyla Fatih Terim'in yüzünü güldürüyor.
MARCAO YİNE EN İYİ 11'DE
Cimbom'un Brezilyalı stoperi Marcao, üst üste 3. kez Avrupa Ligi'nin en iyi 11'ine seçildi. F.Bahçeli Valencia da bu hafta en iyi 11'de yerini aldı.
RUSLAR G.SARAY'I ÖVDÜ
RUS medyası, G.Saray'ın L.Moskova galibiyetine geniş yer ayırdı. Russianrt, "Terim, bazı as oyuncularını yedek bıraktı. Morutan, Diagne ve Kerem'in oyuna girmesi maçı değiştirdi. Morutan hamlesi dönüm noktası oldu. Lokomotiv'in Terim'in hamlelerine karşılık vermesi zordu" yorumu yaptı.
MARCAO YİNE EN İYİ 11'DE
Cimbom'un Brezilyalı stoperi Marcao, üst üste 3. kez Avrupa Ligi'nin en iyi 11'ine seçildi. F.Bahçeli Valencia da bu hafta en iyi 11'de yerini aldı.
RUSLAR G.SARAY'I ÖVDÜ
RUS medyası, G.Saray'ın L.Moskova galibiyetine geniş yer ayırdı. Russianrt, "Terim, bazı as oyuncularını yedek bıraktı. Morutan, Diagne ve Kerem'in oyuna girmesi maçı değiştirdi. Morutan hamlesi dönüm noktası oldu. Lokomotiv'in Terim'in hamlelerine karşılık vermesi zordu" yorumu yaptı.