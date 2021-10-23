Bir lider böyle konuşmaz! Pereira’nın Antwerp maçı sonrasındaki sözleri tartışma yarattı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında evinde Antwerp ile 2-2 berabere kalarak grupta işini zorlaştıran Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleri olay oldu. Pereira'nın sözlerine destek ama büyük oranda tepki geldi.
ÇOĞUNLUK OLUMSUZ KARŞILADI
Pereira, Antwerp maçı sonrasında "Aramızda Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı düşünen mi var" açıklamasını yapmıştı, Sanal alemde bazı kişiler Pereira için "Gerçekçi" yorumunu yaptı.
OTORİTELERDEN TEPKİ VAR...
Ancak tepkiler daha fazlaydı. Futbol otoriteleri de Pereira'nın bu sözünü olumlu yorumlamadı. İlker Yağcıoğlu, "Bu sözleri duyan futbolcu motive olmakta çok zorlanır" ifadesini kullandı.
PEREİRA'NIN AKLINDA LİG VAR
Evren Turhan "Pereira sadece ligi düşünüyor" derken, Oktay Derelioğlu, "Pereira nerde çalıştığının farkına varmalı" dedi. Ulaş Özdemir ise "Bu sözlerin zamanı şimdi değil" ifadesini kullandı.
FUTBOLCU MOTİVE OLMAZ - İLKER YAĞCIOĞLU
TAMAM, Avrupa Ligi Kupası'nı almak zor. Takımın seviyesi şu anda bu değil. Ancak Olympiakos ve Antwerp'ten Fenrebahçe daha kötü takım mı? Sen gruptan çıksan daha sonra elensen kimse sana bir şey demez. Bu tür demeçlerle futbolcular Avrupa Kupası maçlarına motive olmakta fazlasıyla zorlanır.
HEDEFLER BÜYÜK OLMALI- EVREN TURHAN
HER şeyden önce hedef önemli. Demek ki Pereira sadece ligi hedefliyor. Bu durum ona göre normal olabilir ama bize göre normal değil. Mesela Galatasaray'ın Terim'in mutlaka Avrupa hedefi vardır. Ben Avrupa'da hedefleri büyük tutmak gerektiği kanaatindeyim. Pereira'nın sözlerini doğru bulmuyorum.
NEREDE OLDUĞUNU BİLMEK ZORUNDA - OKTAY DERELİOĞLU
BİR teknik adamın yarışırken bir işin olumsuzluğundan bahsetmesi büyük hata. Bunu söylemenin anlamı yok. Öncelikle gruptan çıkmaya bakacaksın. Pereira, Fenerbahçe'de bir kere başarısız oldu ama ikinci şansı da aldı. Türk hocaya bu şansı vermiyorlar. Öncelikle nerede olduğunun farkına varması gerekiyor.
SEZON BAŞINDA SÖYLEMELİYDİ! ULAŞ ÖZDEMİR
Pereira'nın bu açıklaması takımı sadece Türkiye için oluşturduğunun bir itirafı. Elbette camia kendisinden Avrupa'da kupa beklemiyor. Ancak bu alanı da 'ıskalamamasını' istiyor. Çünkü Avrupa, takımlarımız için çok önemli. Belki kendisi doğruyu söylüyor ama o doğrunun zamanı bugün değil, sezon başıydı!