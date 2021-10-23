Bir lider böyle konuşmaz! Pereira’nın Antwerp maçı sonrasındaki sözleri tartışma yarattı





NEREDE OLDUĞUNU BİLMEK ZORUNDA - OKTAY DERELİOĞLU

BİR teknik adamın yarışırken bir işin olumsuzluğundan bahsetmesi büyük hata. Bunu söylemenin anlamı yok. Öncelikle gruptan çıkmaya bakacaksın. Pereira, Fenerbahçe'de bir kere başarısız oldu ama ikinci şansı da aldı. Türk hocaya bu şansı vermiyorlar. Öncelikle nerede olduğunun farkına varması gerekiyor.

SEZON BAŞINDA SÖYLEMELİYDİ! ULAŞ ÖZDEMİR

Pereira'nın bu açıklaması takımı sadece Türkiye için oluşturduğunun bir itirafı. Elbette camia kendisinden Avrupa'da kupa beklemiyor. Ancak bu alanı da 'ıskalamamasını' istiyor. Çünkü Avrupa, takımlarımız için çok önemli. Belki kendisi doğruyu söylüyor ama o doğrunun zamanı bugün değil, sezon başıydı!