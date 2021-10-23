Abdullah Avcı'nın zor tercihi (Trabzonspor haberleri)

Trabzonspor'da sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, ideal kadrosunu oluşturmakta sıkıntı yaşıyor. Sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Koita, Trondsen ve Yunus Mallı'dan Göztepe maçında yararlanamayacak olan Abdullah Avcı'nın sakatlığı önemli oranda geçen ancak takımla hiç çalışmayan Hamsik'i de ilk 11'de oynatması beklenmiyor. Bordomavili takımda ayrıca doğum sürecinde eşinin yanında olmak için ülkesine giden Cornelius'un ise kadroda olup olmayacağı belirsiz. Avcı, Peres'in yerine Dorukhan'ı, solbekte Denswil'i, sol kanatta Yusuf Sarı'yı ve forvette Djaniny'yi görevlendirmeyi planlıyor.
ÖNCE ANTRENMAN SONRA YOLCULUK
Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını dün yaptığı antermanla tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanın ardından Bordo- Mavililer, maç için İzmir'e hareket etti. Bordo-Mavili kafile akşam saatlerinde İzmir'e indi. Trabzonspor'da kadrosunda sakaktlığını atlatan Marek Hamsik de yer aldı.
EDGAR IE KART SINIRINDA
Trabzonspor'da 3 sarı kartı bulunan Edgar Ie, ceza sınırında. Edgar Le, Göztepe maçında da sarı kart görürse Rize maçında oynamayacak. Abdullah Avcı, oyuncusuna gereksiz kart görmemesi konusunda uyarıda bulundu.