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    Abdullah Avcı'nın zor tercihi (Trabzonspor haberleri)

    Göztepe maçı öncesi eksik oyuncuların fazlalığı Abdullah Avcı’yı çok zorluyor. Avcı farklı bir 11 sahaya sürecek. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz diğer Trabzonspor haberleri...

    Avcı’nın zor tercihi

    Trabzonspor'da sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, ideal kadrosunu oluşturmakta sıkıntı yaşıyor. Sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Koita, Trondsen ve Yunus Mallı'dan Göztepe maçında yararlanamayacak olan Abdullah Avcı'nın sakatlığı önemli oranda geçen ancak takımla hiç çalışmayan Hamsik'i de ilk 11'de oynatması beklenmiyor. Bordomavili takımda ayrıca doğum sürecinde eşinin yanında olmak için ülkesine giden Cornelius'un ise kadroda olup olmayacağı belirsiz. Avcı, Peres'in yerine Dorukhan'ı, solbekte Denswil'i, sol kanatta Yusuf Sarı'yı ve forvette Djaniny'yi görevlendirmeyi planlıyor.



    ÖNCE ANTRENMAN SONRA YOLCULUK
    Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını dün yaptığı antermanla tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanın ardından Bordo- Mavililer, maç için İzmir'e hareket etti. Bordo-Mavili kafile akşam saatlerinde İzmir'e indi. Trabzonspor'da kadrosunda sakaktlığını atlatan Marek Hamsik de yer aldı.



    EDGAR IE KART SINIRINDA
    Trabzonspor'da 3 sarı kartı bulunan Edgar Ie, ceza sınırında. Edgar Le, Göztepe maçında da sarı kart görürse Rize maçında oynamayacak. Abdullah Avcı, oyuncusuna gereksiz kart görmemesi konusunda uyarıda bulundu.



        LİDER İZMİR'DE 3 PUAN ARIYOR
        Lider         Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Göztepe'ye konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Zorlu mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

        KAYBETMEZSE SERİ 1 YIL OLACAK
        Deplasmanda 22 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, oynadığı son 22 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı. Trabzonspor, bugün yenilmezse dış sahada kaybetmeme serisini 1 yıla çıkartacak.
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        Haberler Spor Abdullah Avcı'nın zor tercihi (Trabzonspor haberleri)
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