Abdullah Avcı'nın zor tercihi (Trabzonspor haberleri)

Trabzonspor'da sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, ideal kadrosunu oluşturmakta sıkıntı yaşıyor. Sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Koita, Trondsen ve Yunus Mallı'dan Göztepe maçında yararlanamayacak olan Abdullah Avcı'nın sakatlığı önemli oranda geçen ancak takımla hiç çalışmayan Hamsik'i de ilk 11'de oynatması beklenmiyor. Bordomavili takımda ayrıca doğum sürecinde eşinin yanında olmak için ülkesine giden Cornelius'un ise kadroda olup olmayacağı belirsiz. Avcı, Peres'in yerine Dorukhan'ı, solbekte Denswil'i, sol kanatta Yusuf Sarı'yı ve forvette Djaniny'yi görevlendirmeyi planlıyor.