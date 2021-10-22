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    Moskova fatihi! Galatasaray avantajı eline geçirdi...

    Avrupa’da bir başka oynayan Galatasaray, Lokomotiv Moskova’ya hiç fırsat vermedi. 82’de beklenen gol geldi... Müthiş bir organizasyon sonrasında Kerem topu ağlara gönderdi. Aslan gruptaki 3 maçını da gol yemeden bitirdi...

    Moskova fatihi

    Cimbom Rusya'yı fethetti. Sarı- Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'daki 3. maçında Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. 7 puana ulaşan Sarı-Kırmızılılar gruptan çıkma yolunda dev bir adım attı. Fatih Terim'in ekibi 3 maçta da gol yemedi

    ÜST ÜSTE POZİSYONLARA GİRDİK
    Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 54'te Nelsson'un vuruşunu kaleci Guilherme kornere çeldi. Atılan kornerde Babel'in kafası da direği yaladı. 59'da Mohamed'in kafasından da sonuç çıkmadı.




    GUİLHERME FARKI ÖNLEDİ
    81'de Kerem vurdu, Guilherme gole izin vermedi. 1 dakika sonra harika organizasyon sonrası Kerem topu ağlara yolladı: 0-1. 89'da Kerem vurdu yine Guilherme kurtardı ve maç 1-0 bitti.

    KEREM GİRDİ İŞİ BİTİRDİ
    Fatih Terim dün maça yaptığı hamlelerle galibiyette büyük rol oynadı. Tecrübeli hocanın ikinci yarıda oyuna aldığı isimlerden Morutan asisti yaparken, Kerem Aktürkoğlu da golü attı. Genç yıldız ayrıca 2 pozisyonda kaleci Guilherme'yi geçemedi. Golde harika bir asist yapan Morutan ise müthiş tekniği ve pasları ile herkesi ile büyüledi.

    BU GURUR TÜRKİYE VE G.SARAY İÇİN
    Attığı şık golle Galatasaray'a 3 puanı getiren Kerem Aktürkoğlu duygularını paylaştı. Genç yıldız, "Bu gurur hem Türkiye hem de Galatasaray için. Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Liderliğimizi sürdürüyoruz. Şimdi önümüzde zorlu bir derbi var. O maça konsantre olmalıyız" açıklamasını yaptı.



    TERİM İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK YAPTI
    Teknik direktör Fatih Terim pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisini de düşünerek Lokomotiv Moskova deplasmanında farklı 11'i sahaya sürdü. Tecrübeli hoca son oynanan Konyaspor maçına göre Alpaslan, Morutan, Kerem ve Halil'i yedek bırakırken Marcao, Barış, Babel ve Berkan oynadı.



        AYAK SESLERİMİZ DUYULUYOR MU?
        Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Rakiplerimizin berabere kaldığı gecede 7 puana ulaşmamız mükemmel. Şimdi Lokomotiv'le İstanbul'da oynayacağız. Kolay değil ama iyi gidiyoruz, farklı gidiyoruz. Bundan son derece memnunum" dedi. Fatih hoca, "Tecrübeli veya genç ayrımı yapmaksızın bütün oyuncularım iyi bir takım olma yolunda ısrarcılar. Tecrübelileri çıkarıyoruz, gençleri alıyoruz, onlar gereğini yapıyorlar" diye konuştu.

        ARTIK ONUN ADI BAYERNSARAY!
        Lokomotiv Stadı'nda maç öncesi ilginç bir hata yapıldı. Skorbordda Galatasaray yerine Bayern Münih kadrosu yer aldı. Teknik direktör kısmında ise Fatih Terim'in ismi yazıldı.

        İTALYA'DA KAZANAN YOK
        Grubumuzda oynanan diğer maçta Lazio ile Marsilya 0-0 berabere kaldı. Cengiz 90 dakika oynadı.
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