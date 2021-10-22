Moskova fatihi! Galatasaray avantajı eline geçirdi...







GUİLHERME FARKI ÖNLEDİ

81'de Kerem vurdu, Guilherme gole izin vermedi. 1 dakika sonra harika organizasyon sonrası Kerem topu ağlara yolladı: 0-1. 89'da Kerem vurdu yine Guilherme kurtardı ve maç 1-0 bitti.



KEREM GİRDİ İŞİ BİTİRDİ

Fatih Terim dün maça yaptığı hamlelerle galibiyette büyük rol oynadı. Tecrübeli hocanın ikinci yarıda oyuna aldığı isimlerden Morutan asisti yaparken, Kerem Aktürkoğlu da golü attı. Genç yıldız ayrıca 2 pozisyonda kaleci Guilherme'yi geçemedi. Golde harika bir asist yapan Morutan ise müthiş tekniği ve pasları ile herkesi ile büyüledi.



BU GURUR TÜRKİYE VE G.SARAY İÇİN

Attığı şık golle Galatasaray'a 3 puanı getiren Kerem Aktürkoğlu duygularını paylaştı. Genç yıldız, "Bu gurur hem Türkiye hem de Galatasaray için. Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Liderliğimizi sürdürüyoruz. Şimdi önümüzde zorlu bir derbi var. O maça konsantre olmalıyız" açıklamasını yaptı.