Moskova fatihi! Galatasaray avantajı eline geçirdi...

Cimbom Rusya'yı fethetti. Sarı- Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'daki 3. maçında Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. 7 puana ulaşan Sarı-Kırmızılılar gruptan çıkma yolunda dev bir adım attı. Fatih Terim'in ekibi 3 maçta da gol yemedi
ÜST ÜSTE POZİSYONLARA GİRDİK
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 54'te Nelsson'un vuruşunu kaleci Guilherme kornere çeldi. Atılan kornerde Babel'in kafası da direği yaladı. 59'da Mohamed'in kafasından da sonuç çıkmadı.
GUİLHERME FARKI ÖNLEDİ
81'de Kerem vurdu, Guilherme gole izin vermedi. 1 dakika sonra harika organizasyon sonrası Kerem topu ağlara yolladı: 0-1. 89'da Kerem vurdu yine Guilherme kurtardı ve maç 1-0 bitti.
KEREM GİRDİ İŞİ BİTİRDİ
Fatih Terim dün maça yaptığı hamlelerle galibiyette büyük rol oynadı. Tecrübeli hocanın ikinci yarıda oyuna aldığı isimlerden Morutan asisti yaparken, Kerem Aktürkoğlu da golü attı. Genç yıldız ayrıca 2 pozisyonda kaleci Guilherme'yi geçemedi. Golde harika bir asist yapan Morutan ise müthiş tekniği ve pasları ile herkesi ile büyüledi.
BU GURUR TÜRKİYE VE G.SARAY İÇİN
Attığı şık golle Galatasaray'a 3 puanı getiren Kerem Aktürkoğlu duygularını paylaştı. Genç yıldız, "Bu gurur hem Türkiye hem de Galatasaray için. Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Liderliğimizi sürdürüyoruz. Şimdi önümüzde zorlu bir derbi var. O maça konsantre olmalıyız" açıklamasını yaptı.
TERİM İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Teknik direktör Fatih Terim pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisini de düşünerek Lokomotiv Moskova deplasmanında farklı 11'i sahaya sürdü. Tecrübeli hoca son oynanan Konyaspor maçına göre Alpaslan, Morutan, Kerem ve Halil'i yedek bırakırken Marcao, Barış, Babel ve Berkan oynadı.