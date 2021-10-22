Galatasaray'da Felipe Melo bombası! Taraftarı heyecanlandıran paylaşım...

Ara transferde değişim operasyonunu sürdürmek için kolları sıvayan Galatasaray'da çok flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar'ın efsane yıldızı Felipe Melo'yu ocak ayında yeniden kadrosuna katacağı öne sürülüyor.
Brezilya basınında önceki gün çıkan haberde Galatasaray'ın 38 yaşındaki futbolcuya 1.5 yıllık teklif hazırlığında olduğu belirtilmişti. Bu iddiaların üzerine dün yapılan bir paylaşım gündeme oturdu.
CİMBOM 6 NUMARA İSTİYOR!
Melo'nun menajeri Leonardo Cornicani, Florya'dan bir fotoğraf paylaştı. Cornicani'nin bu paylaşımı sosyal medyada bomba etkisi yaratırken, taraftarları da heyecanlardırdı. Devre arasında 6 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Melo'ya teklifte bulunduğu iddia ediliyor.
TAM 40 MAÇTA FORMA GİYDİ
1 Ocak itibariyle serbest kalacak olan Brezilyalı futbolcu şu anda Palmeiras formasını giyiyor. Son olarak önceki gece Ceara ile oynanan maçta 11'de oynayan Felipe Melo 38 yaşında olmasına rağmen bu sezon 40 resmi maçta forma giydi.