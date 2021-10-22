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    Efes güldü, Fenerbahçe üzdü

    Anadolu Efes Turkish Airlines Euroleague'deki 5. maçında sahasında Unics Kazan’ı 71-68 yendi. Fenerbahçe Beko ise Real Madrid’e İspanya’da kaybetti...

    Efes güldü, Fenerbahçe üzdü
    Turkish Airlines Euroleague'in 5. haftasında ilk 4 haftayı galibiyetsiz kapatan temsilcimiz Anadolu Efes evinde Unics Kazan'ı 71-68 mağlup etti. Bu sonuçla son şampiyon unvanına sahip olan Anadolu Efes bu sezonki ilk galibiyetini alırken Euroleague'in yeni ekiplerinden Unics Kazan ise 4. yenilgisini yaşadı. Anadolu Efes'te Elijah Bryant ve Rodrigue Beaubois 14 sayı, Tibor Pleiss 12 sayı, Adrien Moerman 10 sayı, Shane Larkin 8 sayı ile mücadele etti. Euroleague'deki bir başka temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Real Madrid'e 70-69 yenilmekten kurtulamadı.
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