Efes güldü, Fenerbahçe üzdü

Turkish Airlines Euroleague'in 5. haftasında ilk 4 haftayı galibiyetsiz kapatan temsilcimiz Anadolu Efes evinde Unics Kazan'ı 71-68 mağlup etti. Bu sonuçla son şampiyon unvanına sahip olan Anadolu Efes bu sezonki ilk galibiyetini alırken Euroleague'in yeni ekiplerinden Unics Kazan ise 4. yenilgisini yaşadı. Anadolu Efes'te Elijah Bryant ve Rodrigue Beaubois 14 sayı, Tibor Pleiss 12 sayı, Adrien Moerman 10 sayı, Shane Larkin 8 sayı ile mücadele etti. Euroleague'deki bir başka temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Real Madrid'e 70-69 yenilmekten kurtulamadı.
- Spor
- 22.10.2021 Gazete