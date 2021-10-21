Brezilya basınından Galatasaray için bomba iddia! Felipe Melo geri dönüyor

Palmeiras ona yeni kontrat önermedi. Boca Juniors'ın da Melo'ya ilgisi bulunuyor ancak Türkiye'de taraftarın idolü olan tecrübeli oyuncunun Fatih Terim ile sıcak ilişkisi var. Bu da Melo'yu Türkiye'ye yakınlaştırıyor.

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