Brezilya basınından Galatasaray için bomba iddia! Felipe Melo geri dönüyor

Bu haber Galatasaraylıları hem sevindirecek hem şaşırtacak... Aslan sezon başında ciddi yatırımlar yapmasına rağmen ilk takviye gereken yeri sona bırakmıştı.
Buraya Berkan Kutlu ve son anda Gustavo Assunçao transfer edildi. Ancak her maç orta sahadaki sıkıntılar daha da artınca Cimbom, Ocak ayını beklemeye koyuldu.
Fatih Terim'in Gedson Fernandes ve eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny'yi istediği belirtilirken Brezilya basınından çarpıcı bir haber geldi: Galatasaray, 1.5 yıllığına Felipe Melo'yu istiyor. UOL'da Bruno Andrade imzalı haberde şu detaylara yer verildi: