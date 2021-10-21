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    • Spor
    • 21.10.2021 11:39
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    • 21.10.2021 11:43
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    Brezilya basınından Galatasaray için bomba iddia! Felipe Melo geri dönüyor

    Orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray için Brezilya basını tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı. Palmeiras forması giyen ve 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erecek olan Felipe Melo'nun sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddia edildi.

    Brezilya basınından için bomba iddia! Geri dönüyor

    Bu haber Galatasaraylıları hem sevindirecek hem şaşırtacak... Aslan sezon başında ciddi yatırımlar yapmasına rağmen ilk takviye gereken yeri sona bırakmıştı.

    Buraya Berkan Kutlu ve son anda Gustavo Assunçao transfer edildi. Ancak her maç orta sahadaki sıkıntılar daha da artınca Cimbom, Ocak ayını beklemeye koyuldu.

    Fatih Terim'in Gedson Fernandes ve eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny'yi istediği belirtilirken Brezilya basınından çarpıcı bir haber geldi: Galatasaray, 1.5 yıllığına Felipe Melo'yu istiyor. UOL'da Bruno Andrade imzalı haberde şu detaylara yer verildi:

        "Galatasaray kısa süre önce Felipe Melo'ya 1.5 yıllık resmi teklifini sundu. Brezilyalı oyuncu da kariyerini Türkiye'de bırakmaya sıcak bakıyor. 38 yaşındaki futbolcunun kontratı 31 Aralık 2021'de sona eriyor.

        Palmeiras ona yeni kontrat önermedi. Boca Juniors'ın da Melo'ya ilgisi bulunuyor ancak Türkiye'de taraftarın idolü olan tecrübeli oyuncunun Fatih Terim ile sıcak ilişkisi var. Bu da Melo'yu Türkiye'ye yakınlaştırıyor.

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