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    • Spor
    • 21.10.2021 12:35
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    • 21.10.2021 12:35
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    Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Fırat Aydınus kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Fırat Aydınus hangi takımlı?

    Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Büyük derbide düdüğü hakem Fırat Aydınus çalacak. Derbiye az bir süre kala milyonlarca taraftar maçın hakemi hakkında araştırmalara koyuldu. Süper Lig'de 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak kritik derbiyi yönetecek olan Aydınus'un hangi takımı tuttuğu bir hayli merak edildi. Peki Fırat Aydınus kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Fırat Aydınus hangi takımlı?

    takvim.com.tr
    Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Fırat Aydınus kimdir?

    Süper Lig'in 10. haftasında heyecan Beşiktaş Galatasaray derbisi ile devam edecek. Milyonlarca futbolseverin gözü Pazartesi akşamı oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde olacak. Zorlu karşılaşmayı yönetecek hakem açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Fırat Aydınus'un düdük çalacak. Peki Fırat Aydınus kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Fırat Aydınus hangi takımlı?

    FIRAT AYDINUS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ ?

    Fırat Aydınus 5 Ekim 1973 İstanbul doğumludur. 47 yaşındaki hakem kariyerine ilk adımı 1996 yılında attı. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olan Aydınus 2006 -2014 yılları arasında FIFA hakemi de oldu. Süper Lig'de önemli karşılaşmalarda çaldığı düdüklerle dikkatleri üzerine çekmişti.

    1,8 m yaşında olan Aydınus 2005'te Teyyübe Çokgez ile evlenmiş 2013'te ise boşanmıştır.

    KARİYERİ!

    Öte yandan Aydınus'un asıl mesleği mühendisliktir. Hakemlik kariyerindeki gelişmeler sonrası tamamıyla bu alana yöneldi. 500'e yakın karşılaşmada görev alan Fırat Aydınus, dönem dönem yardımcı hakem, orta hakem, dördüncü hakem ve VAR hakemliği yaptı.

    2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı takan Aydınus, 2010-11, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında 1. Lig play-off finallerini yönetmiştir.

    Fırat Aydınus tüm bunların yanında Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da 1 ve 3. Lig Play-off'larında 1 kez hakemlikte yapmıştır. Kariyeri boyunca yönettiği 439 maçta 1876 sarı, 161 kırmızı kart göstermiş, bu maçlarda 125 kez de penaltı kararı vermiştir.

    FIRAT AYDINUS HANGİ TAKIMLI?

    Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi taratarlar maçı yönetecek olan hakemin hangi takımı tuttuğunu araştırmaya koyuldu. Hakemler hakkında taraftarlar tarafından birçok farklı bilgi öne sürülse de Fırat Aydınus'un kesin olarak hangi takımlı olduğu bilinmemektedir.

        BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

        Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmanın hakemleri henüz belli olmadı.

        Biletlerin ise ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.

        BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
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        Haberler Spor Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Fırat Aydınus kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Fırat Aydınus hangi takımlı?
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