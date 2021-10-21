Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Fırat Aydınus kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Fırat Aydınus hangi takımlı?

FIRAT AYDINUS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ ?

Fırat Aydınus 5 Ekim 1973 İstanbul doğumludur. 47 yaşındaki hakem kariyerine ilk adımı 1996 yılında attı. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olan Aydınus 2006 -2014 yılları arasında FIFA hakemi de oldu. Süper Lig'de önemli karşılaşmalarda çaldığı düdüklerle dikkatleri üzerine çekmişti.

1,8 m yaşında olan Aydınus 2005'te Teyyübe Çokgez ile evlenmiş 2013'te ise boşanmıştır.

KARİYERİ!

Öte yandan Aydınus'un asıl mesleği mühendisliktir. Hakemlik kariyerindeki gelişmeler sonrası tamamıyla bu alana yöneldi. 500'e yakın karşılaşmada görev alan Fırat Aydınus, dönem dönem yardımcı hakem, orta hakem, dördüncü hakem ve VAR hakemliği yaptı.

2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı takan Aydınus, 2010-11, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında 1. Lig play-off finallerini yönetmiştir.

Fırat Aydınus tüm bunların yanında Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da 1 ve 3. Lig Play-off'larında 1 kez hakemlikte yapmıştır. Kariyeri boyunca yönettiği 439 maçta 1876 sarı, 161 kırmızı kart göstermiş, bu maçlarda 125 kez de penaltı kararı vermiştir.