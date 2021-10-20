Beşiktaş, Sporting Lizbon’a da yenildi! Devler Ligi’nde 3’te 0 çekti

Beşiktaş'a büyük şok… Kartal, Şampiyonalar Ligi C Grubu 3. maçında sahasında Sporting Lizbon'a 4-1 yenildi ve 3'te '0' çekti. 5. dakikada Ghezzal'ın şutu direğin dibinden auta gitti. Lizbon, 15'te kullanılan kornerde Inaco'nun indirdiği topta Coates'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti.

LARİN İLE EŞİTLİĞİ SAĞLADIK

Beşiktaş, 24'te Pjanic'in kullandığı kornerde Larin'in kafa golüyle eşitliği sağladı: 1-1. Lizbon, 27'de ilk golün kopyasını yine Coates ile kornerden gelen topta ağlarımıza yolladı: 1-2.

COATES İLK GOLÜN KOPYASINI ATTI

41'de Vida'nın Coates'in kafa şutunu elle kestiği gerekçesiyle hakem VAR'a giderek Lizbon lehine penaltıyı verdi. Sarabia penaltıdan farkı 2'e çıkardı. 69'da Batshuayi direğe takıldı.

PAULİNHO SONUCU BELİRLEDİ

71'de Paulinho'nun etkili şutu da üst direkten geri döndü. Devamında Ersin, Porro'ya gol izni vermedi. 89. dakikada Paulinho harika bir golle karşılaşmanın sonucunu tayin etti: 1-4.

2 KRİTİK POZİSYON

Sporting Lizbon'un 44. dakikadaki 3. golü öncesinde VAR'dan uyarı geldi. O pozisyonda Coates'in kafa şutunun Vida'nın koluna temas ettiği görüldü. Hakem, kolla oynamanın kasıtlı ve topun yönünü değiştiren özellikte olduğunu kanaat getirip penaltı noktasını gösterdi. 45+1'de ise defansın arkasına sarkan Teixeira golü şık bir vuruşla attı. Ancak VAR uzun süre pozisyonu izledikten sonra Alex Teixeira'nın ofsayt pozisyonunda yakalandığına hükmetti. Beşiktaş'ın golü iptal edildi.

BATSHUAYİ KALEYİ TUTTURAMADI

Batshuayi özellikle 2. yarıda pozisyonlar buldu. Ancak Belçikalı yıldız dün becerikli değildi.

WELINTON: HATALAR BİZİ YIKTI

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Welinton, "İlk 2 golde duruş hatası yaptık. Ne yazık ki duran toptan 2 gol yedik. Aslında duran toplara çalışmıştık ama yine de bu şekilde goller yemek üzücü" diye konuştu. Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarınıda bilirten Welinton, "Şimdi debi maç var. Öncelikle buna konsantre olacağız" dedi.

TARAFTARLARIMIZ BİZE GÜVENSİN

Beşiktaş'ın yıldızı Josef, Sporting yenilgisi sonrası taraftara seslendi. Brezilyalı, "Zor bir dönemden geçiyoruz ama taraftarlardan takıma güvenmesini istiyorum." dedi.

AYNI GOLÜ 2 KEZ YEDİ!

Beşiktaş'ın dün gece yediği ilk 2 gol adeta birbirinin kopyasıydı. Kornerden gelen 2 topta ceza sahası içinde bomboş kalan Sebastian Coabes kafayla topu ağlara gönderdi. Aynı Coates 3. kez kafayla vurdu. Top bu kez Vida'nın koluna çarpıp penaltı oldu.

PJANIC 3 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ

Sporting Lizbon karşısında ilk 11'de görev yapan M-i ralem Pjanic, 3 maç sonra kadroda kendisine yer buldu. Boşnak yıldız, Beşiktaş'ın Süper Lig'de İzmir'de Altay ile oynadığı karşılaşmada adale sakatlığı yaşamıştı.