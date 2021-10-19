Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ligde 224 gündür kaybetmiyor! Trabzonspor özlediği şampiyonluğa göz kırpıyor

    Geçen sezon göreve gelen Abdullah Avcı ile büyük bir ivme yakalayan Trabzonspor, 2.3 puan ortalaması yakaladı. Fenerbahçe zaferiyle şampiyonluk iddiasını sağlamlaştırdı...

    Şampiyonluğun ayak sesleri

    Trabzon bu sezon ortaya koyduğu futbolla şampiyonluğu ne kadar çok istediğini kanıtladı. 9 hafta sonunda yoluna namağlup devam ediyor. Geçen sezon takımın başına geçen teknik direktör Abdullah Avcı ile 41 maça çıkan Karadeniz Fırtınası 24 galibiyetle 2.3 puan ortalaması yakaladı.

    DEPLASMANDA YENİLMİYOR
    Süper Lig'de 224 maçtır kaybetmeyen Bordo-Mavililer, Avcı yönetiminde deplasmanda hiç kaybetmedi. Lider durumdaki Trabzonspor, 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde etti.

    GERİ DÖNÜŞLERİN USTASI!
    Abdullah Avcı, muhteşem geri dönüşlere imza attı. Geçtiğimiz sezon Ç.Rizespor (2-1), Antalya (1-1), Beşiktaş (2-1), Kayserispor (1-1), Göztepe (1-1) maçlarında geriden gelip puan çıkardı.

        DUYGUSAL KODLARI İYİ ÇÖZDÜ
        Bu sezon ise G.Saray (2-2), Alanya (1-1) ve F.Bahçe (3-1) karşısında yenik durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Avcı, şehirle müthiş bir uyum sağlayarak taraftarın kalbini kazandı.

        LİDER TRABZONSPOR'DA YÜZLER GÜLÜYOR
        Trabzonspor Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bordo- Mavili oyuncuların Fenerbahçe galibiyeti sonrasında morallerinin bir hayli yüksek olduğu gözlendi. Bugün dinlenecek olan Fırtına, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

        BAKASETAS'TAN 20 PUANLIK KATKI
        Trabzonspor, Yunan yıldızı Bakasetas'ın gol attığı maçları kaybetmedi. Yıldız oyuncu, bu sezon forma giydiği 9 maçın 5'inde golle tanıştı. 7 gol ve 3 asist yapan Bakasetas, Trabzonspor'un elde ettiği 21 puanın 20'sine direkt katkı sağladı. Karadeniz Fırtınası'nın yıldızı bu sezon attığı 7 golle krallık sıralamasında zirvede yer alıyor. Bakasetas takıma hem skor olarak katkı veriyor hem de müthiş enerjisiyle rakiplerini bezdiriyor.

            YEREL MEDYADA DERBİ COŞKUSU
            Trabzon medyası F.Bahçe galibiyetine geniş yer ayırdı.

            Son Nokta, "Ağlaya ağlaya geldiğin dünyada güle oynaya yaşayacağını mı sandın yeğen!" başlığını attı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Piyonlarını kurtarmanın derdine düştüler!
            Haberler Spor Ligde 224 gündür kaybetmiyor! Trabzonspor özlediği şampiyonluğa göz kırpıyor
                SON DAKİKA