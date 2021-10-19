Ligde 224 gündür kaybetmiyor! Trabzonspor özlediği şampiyonluğa göz kırpıyor

Trabzon bu sezon ortaya koyduğu futbolla şampiyonluğu ne kadar çok istediğini kanıtladı. 9 hafta sonunda yoluna namağlup devam ediyor. Geçen sezon takımın başına geçen teknik direktör Abdullah Avcı ile 41 maça çıkan Karadeniz Fırtınası 24 galibiyetle 2.3 puan ortalaması yakaladı.
DEPLASMANDA YENİLMİYOR
Süper Lig'de 224 maçtır kaybetmeyen Bordo-Mavililer, Avcı yönetiminde deplasmanda hiç kaybetmedi. Lider durumdaki Trabzonspor, 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde etti.
GERİ DÖNÜŞLERİN USTASI!
Abdullah Avcı, muhteşem geri dönüşlere imza attı. Geçtiğimiz sezon Ç.Rizespor (2-1), Antalya (1-1), Beşiktaş (2-1), Kayserispor (1-1), Göztepe (1-1) maçlarında geriden gelip puan çıkardı.