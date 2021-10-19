Ligde 224 gündür kaybetmiyor! Trabzonspor özlediği şampiyonluğa göz kırpıyor

BAKASETAS'TAN 20 PUANLIK KATKI

Trabzonspor, Yunan yıldızı Bakasetas'ın gol attığı maçları kaybetmedi. Yıldız oyuncu, bu sezon forma giydiği 9 maçın 5'inde golle tanıştı. 7 gol ve 3 asist yapan Bakasetas, Trabzonspor'un elde ettiği 21 puanın 20'sine direkt katkı sağladı. Karadeniz Fırtınası'nın yıldızı bu sezon attığı 7 golle krallık sıralamasında zirvede yer alıyor. Bakasetas takıma hem skor olarak katkı veriyor hem de müthiş enerjisiyle rakiplerini bezdiriyor.