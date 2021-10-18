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    Trabzonspor Fenerbahçe’yi devirdi, liderliği ele geçirdi!

    Fenerbahçe, 3’te Rossi ile öne geçti. 23’te Kim kırmızı görünce Fener 1 kişi eksildi... Fırtına 25’te Bakasetas’ın golüyle beraberliği sağladı. 87'de Bakasetas'ın penaltı golüyle öne geçen Bordo-Mavililer, 90'da Yusuf'un golüyle ezeli rakibine büyük darbe indirdi.

    Koltuk ’Avcı’sı

    Haftanın maçında Trabzonspor, F.Bahçe'yi 3-1'lik skorla devirdi... Henüz 3. dakikada Rossi ceza sahası içinde yaptığı şık plaseyle Fenerbahçe'yi öne geçirdi. 20. dakikada Bakesetas'ın sert şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı... 21'de Mesut Özil'in sert şutunda Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır başarılıydı.

    VİTOR HUGO GOLE YAKLAŞTI
    23'te Kim Min Jae, Djaniny'ye yaptığı faul sonrası 2. sarı karttan atıldı. 25'te Bakasetas'ın frikiği ağlarla buluştu: 1-1... Bakasetas'ın kullandığı frikikte V.Hugo'nun kafası direği yaladı.



    SZALAİ'DEN KRİTİK HAMLE
    66'da Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası içinden vuruşu çerçeveyi bulmadı. 73'te Yusuf Sarı'nın ortasında Cornelius'tan önce Szalai araya girdi... Mutlak bir gol pozisyonunu önledi.

    DORUKHAN'IN KAFASI DİREKTE
    80'de Dorukhan'ın kafa vuruşu direkten döndü. 82'de Cornelius, Szalai tarafından düşürüldü. Hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı Bakaesetas ağlara gönderdi. 90'da Yusuf Sarı farkı 2'ye çıkardı: 3-1.



    ÇİLİNGİR YİNE İŞ BAŞINDA!
    Fırtına'nın Yunan maestrosu Bakasetas, Fenerbahçe maçındaki performansıyla alkışlandı. Bakasetas Süper Lig'de 7. golüne imza attı. 3 de asisti bulunuyor. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan orta saha oyuncusu, Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas... Yunan yıldız derbi sonrası "Harika bir zafer" yorumu yaptı.

    NWAKAEME&PERES ŞOKU!
    Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme ve Peres Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıktı. İkilinin durumu bugün belli olacak.

        21 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ!
        Süper         Lig'de 21 maçtır yenilmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Trabzonspor (10 galibiyet 11 beraberlik), 1995'ten bu yana en uzun serisini yakaladı (26 maç). Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, takımının başında Fenerbahçe'ye karşı ilk galibiyetini yaşadı. Bordo-Mavililer, Fenerbahçe maçında ceza sahası içinde 23 kez topla buluştu. Fenerbahçe'de ise bu rakam 11'di. Trabzonspor karşısında topa sadece %27 oranında sahip olan F.Bahçe, 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçındaki en düşük yüzdesinde kaldı.

        2005'TEN SONRA İLKİ YAŞADI!
        Trabzon 2004/05'ten bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk 9 haftasını yenilgi almadan geçti.
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        Haberler Spor Trabzonspor Fenerbahçe’yi devirdi, liderliği ele geçirdi!
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