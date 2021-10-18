Trabzonspor Fenerbahçe’yi devirdi, liderliği ele geçirdi!

21 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ!

Süper Lig'de 21 maçtır yenilmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Trabzonspor (10 galibiyet 11 beraberlik), 1995'ten bu yana en uzun serisini yakaladı (26 maç). Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, takımının başında Fenerbahçe'ye karşı ilk galibiyetini yaşadı. Bordo-Mavililer, Fenerbahçe maçında ceza sahası içinde 23 kez topla buluştu. Fenerbahçe'de ise bu rakam 11'di. Trabzonspor karşısında topa sadece %27 oranında sahip olan F.Bahçe, 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçındaki en düşük yüzdesinde kaldı.

2005'TEN SONRA İLKİ YAŞADI!

Trabzon 2004/05'ten bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk 9 haftasını yenilgi almadan geçti.