Trabzonspor Fenerbahçe’yi devirdi, liderliği ele geçirdi!

Haftanın maçında Trabzonspor, F.Bahçe'yi 3-1'lik skorla devirdi... Henüz 3. dakikada Rossi ceza sahası içinde yaptığı şık plaseyle Fenerbahçe'yi öne geçirdi. 20. dakikada Bakesetas'ın sert şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı... 21'de Mesut Özil'in sert şutunda Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır başarılıydı.
VİTOR HUGO GOLE YAKLAŞTI
23'te Kim Min Jae, Djaniny'ye yaptığı faul sonrası 2. sarı karttan atıldı. 25'te Bakasetas'ın frikiği ağlarla buluştu: 1-1... Bakasetas'ın kullandığı frikikte V.Hugo'nun kafası direği yaladı.
SZALAİ'DEN KRİTİK HAMLE
66'da Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası içinden vuruşu çerçeveyi bulmadı. 73'te Yusuf Sarı'nın ortasında Cornelius'tan önce Szalai araya girdi... Mutlak bir gol pozisyonunu önledi.
DORUKHAN'IN KAFASI DİREKTE
80'de Dorukhan'ın kafa vuruşu direkten döndü. 82'de Cornelius, Szalai tarafından düşürüldü. Hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı Bakaesetas ağlara gönderdi. 90'da Yusuf Sarı farkı 2'ye çıkardı: 3-1.
ÇİLİNGİR YİNE İŞ BAŞINDA!
Fırtına'nın Yunan maestrosu Bakasetas, Fenerbahçe maçındaki performansıyla alkışlandı. Bakasetas Süper Lig'de 7. golüne imza attı. 3 de asisti bulunuyor. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan orta saha oyuncusu, Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas... Yunan yıldız derbi sonrası "Harika bir zafer" yorumu yaptı.
NWAKAEME&PERES ŞOKU!
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme ve Peres Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıktı. İkilinin durumu bugün belli olacak.