Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Savaşımız devam edecek

SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

"Bizim savaşımız devam edecek. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz. Takımımın ortaya koyduğu karakterden memnunum. Sahada son derece güçlü ve karakterli bir takım vardı"

ALTAY'DAN KRİTİK HATA!

Fener'in kalecisi Altay Bayındır, Bakasetas'ın ilk golünde çizgi dışında tuttuğu topu içeri alarak büyük bir hataya imza attı.



FERDİ SAKATLANDI

10 kişi tamamladığı Trabzonspor maçında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, bir şok da Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlanmasıyla yaşadı. 80. dakikada sakatlanan ve tedavisi kenarda yapılan Ferdi'nin yokluğunda bir an sahada 9 kişi kalan Fenerbahçe, o sırada Szalai'nin Cornelius'a penaltı yapmasıyla adeta sarsıldı.

TARAFTARLARDAN ÖVGÜ...

Trabzon'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar da takımlarının mücadelesini alkışladı. Sosyal medya üzerinden olumlu mesajlar atıldı.