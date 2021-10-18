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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Savaşımız devam edecek

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, “Maç 11’e 11’ken üstün olan taraftık. Hakemin verdiği kırmızı kartla dengeler değişti. Verdiği bir başka kararla ise maç bizim için bitti. Liderliği geri almak için savaşımız devam edecek” dedi.

    Savaşımız devam edecek

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 1-0 öne geçmelerine rağmen 3-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından şunları söyledi: Maç 11'e 11'ken biz daha iyiydik ve pozisyonlara giren taraftık. Hem defansta hem hücumda organizeydik. Ama kırmızı kartla tüm dengeler değişti"

    BİZE DÜŞEN LİDERLİĞİ GERİ ALMAK
    Hakemin vermiş olduğu başka bir karar sonrası maç bizim için bitti. Hak etmediğimiz bir sonuç. Takımın mücadelesinden memnunum. Yapacağımız şey verdiğimiz liderliği geri almak."

    SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
    "Bizim savaşımız devam edecek. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz. Takımımın ortaya koyduğu karakterden memnunum. Sahada son derece güçlü ve karakterli bir takım vardı"

    ALTAY'DAN KRİTİK HATA!
    Fener'in kalecisi Altay Bayındır, Bakasetas'ın ilk golünde çizgi dışında tuttuğu topu içeri alarak büyük bir hataya imza attı.

    FERDİ SAKATLANDI
    10 kişi tamamladığı Trabzonspor maçında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, bir şok da Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlanmasıyla yaşadı. 80. dakikada sakatlanan ve tedavisi kenarda yapılan Ferdi'nin yokluğunda bir an sahada 9 kişi kalan Fenerbahçe, o sırada Szalai'nin Cornelius'a penaltı yapmasıyla adeta sarsıldı.

    TARAFTARLARDAN ÖVGÜ...
    Trabzon'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar da takımlarının mücadelesini alkışladı. Sosyal medya üzerinden olumlu mesajlar atıldı.

    VAR'A GİTTİ PENALTIYI VERDİ!
    Fenerbahçeli Attila Szali'nin Trabzonspor maçının son bölümünde Cornelius ile girdiği ikili mücadelede hakem ilk olarak korneri gösterdi. Ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem, penaltıyı verdi.

        KIM Min Jea, Djaniny'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

        ALİ ŞANSALAN DEĞİL ALİ MAÇALAN!
        Fenerbahçe'den Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan'a Kim Min Jea'ye 23. dakikada ikinci sarı karttan çıkan kırmızı karttan dolayı büyük tepki vardı. Maç sonunda hakem kararlarıyla ilgili konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Kim'e verilen karttan sonra oyunun bütün seyri, gidişatı değişti. Beni en çok rahatsız eden, hakemin Fenerbahçeli oyunculara olan yaklaşımı, mimikleri. Ali Şansalan değil 'Ali Maçalan'. Artık harekete geçme zamanı, artık ayaklanma zamanı, camiama sesleniyorum. Bu takıma sahip çıkın! İki senedir doğrandık! Öyle ya da böyle bu sistem değişecek. Bu takım öyle ya da böyle şampiyon olacak" dedi.

        KIRMIZI KART POZİSYONUNDA İTME VAR
        Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Kim Min Jae'nin kırmızı kart pozisyonu ile ilgili, "Kırmızı kartta benim gördüğüm kadarıyla ayakla itme var, müdahale var." ifadelerini kullandı.
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