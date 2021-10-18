Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Savaşımız devam edecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 1-0 öne geçmelerine rağmen 3-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından şunları söyledi: Maç 11'e 11'ken biz daha iyiydik ve pozisyonlara giren taraftık. Hem defansta hem hücumda organizeydik. Ama kırmızı kartla tüm dengeler değişti"
BİZE DÜŞEN LİDERLİĞİ GERİ ALMAK
Hakemin vermiş olduğu başka bir karar sonrası maç bizim için bitti. Hak etmediğimiz bir sonuç. Takımın mücadelesinden memnunum. Yapacağımız şey verdiğimiz liderliği geri almak."
SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
"Bizim savaşımız devam edecek. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz. Takımımın ortaya koyduğu karakterden memnunum. Sahada son derece güçlü ve karakterli bir takım vardı"
ALTAY'DAN KRİTİK HATA!
Fener'in kalecisi Altay Bayındır, Bakasetas'ın ilk golünde çizgi dışında tuttuğu topu içeri alarak büyük bir hataya imza attı.
FERDİ SAKATLANDI
10 kişi tamamladığı Trabzonspor maçında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, bir şok da Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlanmasıyla yaşadı. 80. dakikada sakatlanan ve tedavisi kenarda yapılan Ferdi'nin yokluğunda bir an sahada 9 kişi kalan Fenerbahçe, o sırada Szalai'nin Cornelius'a penaltı yapmasıyla adeta sarsıldı.
TARAFTARLARDAN ÖVGÜ...
Trabzon'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar da takımlarının mücadelesini alkışladı. Sosyal medya üzerinden olumlu mesajlar atıldı.
VAR'A GİTTİ PENALTIYI VERDİ!
Fenerbahçeli Attila Szali'nin Trabzonspor maçının son bölümünde Cornelius ile girdiği ikili mücadelede hakem ilk olarak korneri gösterdi. Ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem, penaltıyı verdi.