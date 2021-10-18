Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan futbolculara mesaj: Sporting özür maçımız

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın, oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
Oyuncularla tek tek görüşen tecrübeli teknik adamın, "Size güvenimiz sonsuz. yeteneklerinizden şüphem yok. Henüz daha ligin başı... Geçen sezona da çok iyi başlamadık ama sonrasında ipi biz göğüsledik" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Sergen Yalçın'ın yarın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile oynanacak maç öncesi oyuncularına yaptıkları hataları tek tek gösterdiği belirtildi. Sergen hocanın, "Futbolda kötü sonuç var... Başakşehir maçında mücadele gücü olarak geride kaldık. Motivasyonumuzun yeniden üst seviyeye çıkması için Sporting Lizbon galibiyeti şart. Taraftarımıza özür borcumuz var. Başakşehir mağlubiyetini böyle telafi edebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.
BEŞİKTAŞ'A SKANDAL HAKEM!
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Sporting Lizbon ile oynayacağı maçı Slavko Vincic yönetecek. Sloven hakem, geçtiğimiz günlerde, fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalandı.