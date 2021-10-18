Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan futbolculara mesaj: Sporting özür maçımız

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın, oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.



Oyuncularla tek tek görüşen tecrübeli teknik adamın, "Size güvenimiz sonsuz. yeteneklerinizden şüphem yok. Henüz daha ligin başı... Geçen sezona da çok iyi başlamadık ama sonrasında ipi biz göğüsledik" ifadelerini kullandığı öğrenildi.