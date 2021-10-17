Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Şampiyonluğa inanıyorum





"DUYGULARIMIZI KARIŞTIRDIK"

Erken bir gol yemeleriyle ilgili açıklama yapan Abdullah Avcı "Enteresan. Bazen değişik senaryolarla başlıyoruz. Fenerbahçe, ligin en iyi defans yapan takımlarından bir tanesi. Mağlup başladık. Duygularımızı karıştırdık, karıştırmamamız gerekiyor. Fenerbahçe bugün 3-4-1-2 gibi başladı. Bir tek Kasımpaşa maçında böyle başladılar. 5'li savunmaya geçtiler. Bunu aşmak çok zordur. Çok çalışmak gerekiyor. Gol ve kırmızı kart doğru zamanlarda geldi ama daha hızlı oynamak gerekiyordu. Topa sahip olduk ama bazen hızını yaptık bazen yapamadık. Rakip 5'li savunmasını şiddetli yaptı, hızlıca kaymalarını yaptı. Oyun daha sonra 5-3-1 oldu. 5'li savunmayı açmak için kenarda hareketlilik, sayısal üstünlük gerekir. Bunun için beki değiştirdik. Kenarlarda kısa ters ayaklı kısa ortalar istedik. Oyunda her şey son derece sağlıklı gitti." ifadelerini kullandı.