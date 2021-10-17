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    • 17.10.2021 20:28
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    Kim Min-Jae oyundan çıktı, sosyal medya yıkıldı! Hakem Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Şansalan bakın hangi takımı tutuyormuş...

    Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Ali Şansalan damga vurdu. Sarı lavicertli ekipte Kim Min-Jae 14. dakikada Gervinho'ya yaptığı müdahalenin ardından Ali Şansalan'dan sarı kart gördü. Fenerbahçeli oyuncular Şansalan'a itiraz da bulunsa da kararı değişmedi. Futbolseverler de Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Şansalan hangi takımı tutuyor? sorularını araştırmaya başladı. İşte kız arkadaşı ve İnstagram hesabı...

    takvim.com.tr
    Kim Min-Jae oyundan çıktı, sosyal medya yıkıldı! Hakem Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Şansalan bakın hangi takımı tutuyormuş...

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının en çok konuşulan ismi Ali Şansalan oldu. Mücadelenin hakemi Şansalan Fenerbahçe'de Kim Min-Jae 14. dakikada Gervinho'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gösterdi. Koreli oyuncu, 23. dakikada bu sefer de Djaniny'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü ve ikinci sarı kartla Şansalan'ın gazabına uğradı. Sosyal medyada da kimi kullanıcılar Şansalan'a hak gösterirken kimi kullanıcılar da Kim Min-Jae'nin oyundan çıkarılmasını doğru bulmadı. Peki Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Şansalan hangi takımı tutuyor?

    ALİ ŞANSALAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Süper Lig hakemi Ali Şansalan 1988 yılında Balıkesir'de dünyaya geld, aslen Çanakkalelidir. 18 Mart Çanakkale Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünden mezun olan Şansalan, Süper Lig'deki ilk hakemlik deneyimini 2017 yılında yaşadı. Ocak ayında oynanan Karabükspor - Akhisarspor maçıyla 4. hakem olarak ilk kez bir Süper Lig maçında görev aldı.

    Spor yazarları tarafından, kariyerinde Türk hakem tarihinde eşine pek rastlanılmayan şekilde hızlı bir yükseliş içerisinde olduğu belirtilen Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk orta hakem deneyimini ise 2017 Haziran ayında Akhisarspor - Karabükspor maçıyla yaşadı.

    'Ailenizi tanıyabilir miyiz?' sorusuna şöyle cevap vermiştir;

    "Babam özel bir bankada güvenlik görevlisiydi, emekli oldu. Sporu sevmemdeki rolü çok büyüktür. Evde küçükken bütün spor karşılaşmaları izlenirdi. Ne kadar futbola düşkün olsa da voleybol, basketbol, atletizm gibi tüm spor dallarını takip etmeye çalışırdı. Annem ise ev hanımıydı. Bir ablam var. Annem, ablamla benim sporda kirlettiğimiz eşyaları temizlemekle uğraşırdı.

    Eşim Çanakkale Belediyespor'da voleybol oynuyor. Aynı zamanda pilates eğitmeni. Ablam da uzun süre atletizm yaptı. Sonrasında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü bitirdi."

    ALİ ŞANSALAN HANGİ TAKIMLI?

    Ali Şansalan'ın hangi takımı tuttuğuna dair net bir bilgi olmamakla birlikte Galatasaraylı olduğu iddia ediliyor.
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