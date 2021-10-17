Kim Min-Jae oyundan çıktı, sosyal medya yıkıldı! Hakem Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Şansalan bakın hangi takımı tutuyormuş...

ALİ ŞANSALAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Süper Lig hakemi Ali Şansalan 1988 yılında Balıkesir'de dünyaya geld, aslen Çanakkalelidir. 18 Mart Çanakkale Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünden mezun olan Şansalan, Süper Lig'deki ilk hakemlik deneyimini 2017 yılında yaşadı. Ocak ayında oynanan Karabükspor - Akhisarspor maçıyla 4. hakem olarak ilk kez bir Süper Lig maçında görev aldı.

Spor yazarları tarafından, kariyerinde Türk hakem tarihinde eşine pek rastlanılmayan şekilde hızlı bir yükseliş içerisinde olduğu belirtilen Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk orta hakem deneyimini ise 2017 Haziran ayında Akhisarspor - Karabükspor maçıyla yaşadı.

'Ailenizi tanıyabilir miyiz?' sorusuna şöyle cevap vermiştir;

"Babam özel bir bankada güvenlik görevlisiydi, emekli oldu. Sporu sevmemdeki rolü çok büyüktür. Evde küçükken bütün spor karşılaşmaları izlenirdi. Ne kadar futbola düşkün olsa da voleybol, basketbol, atletizm gibi tüm spor dallarını takip etmeye çalışırdı. Annem ise ev hanımıydı. Bir ablam var. Annem, ablamla benim sporda kirlettiğimiz eşyaları temizlemekle uğraşırdı.

Eşim Çanakkale Belediyespor'da voleybol oynuyor. Aynı zamanda pilates eğitmeni. Ablam da uzun süre atletizm yaptı. Sonrasında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü bitirdi."