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    • 17.10.2021 12:06
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    SON DAKİKA! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de 9. haftanın en kritik karşılaşması olarak öne çıkan Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Halil Umut Meler oldu.

    Trabzonspor - F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı

    Süper Lig 'de zirve mücadelesi veren iki takım Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu geçecek bu karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

    Trabzonspor bu maç öncesinde 18 puanla 2. sırada yer alırken; Fenerbahçe 19 puanla zirvede bulunuyor.

    Maça saatlar kala Trabzonspor - Fenerbahçe maçında görev alacak VAR ve AVAR açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan haftanın programında maçta VAR olarak Halil Umut Meler görev yapacak. AVAR'da ise Hakan Ceylan ve Serkan Ok olacak.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
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