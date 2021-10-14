Cristiano Ronaldo, futbolda rekorları kırmaya devam ediyor

Juventus'tan ayrılıp on iki yıllık aranın ardından Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo yeni bir iş birliğini duyurdu. La Liga ekiplerinden Valencia'nın da sahibi Singapurlu iş insanı Peter Lim, 2015'ten bu yana Portekizli yıldızın imaj haklarını elinde bulunduruyordu. İkili arasında yeni bir projeye imza atıldı. Buna göre futbol, teknoloji ve iletişimi birleştirmeyi amaçlayan ZujuGP adlı platform tanıtıldı. Cristiano Ronaldo, Peter Lim ile yeni bir iş birliğine atılırken proje "Futbolu bir daha asla aynı şekilde göremeyeceksiniz" sloganıyla duyuruldu.