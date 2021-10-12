Şampiyonlar yurda döndü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda şampiyon olan, Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı yurda döndü. Ferrara şehrindeki şampiyonada milli takım finalde Portekiz'i yenerek mutlu sona ulaşan sporcularımız havalimanında çiçeklerle karşılandı. Kafileye vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.
RUSYA'DAN TARTIŞILACAK MAÇ KARARI
Önümüzdeki hafta oynanacak Lokomotiv Moskova- Galatasaray maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Karşılaşmaya gidecek Sarı-Kırmızılı taraftarlara Rusya'da yaşama ya da oturma izni sahibi olma şartı getirildi. Bu durumda yurt içinde yaşayan Galatasaraylı taraftarlar deplasman tribünü için bilet alamayacak.
CİMBOM BUGÜN FLORYA'DA İSTANBULSPOR ÖNÜNDE
Konya maçının hazırlıklarını sürdüren G.Saray günü tek idmanla geçti. Cimbom bugün Florya'da İstanbulspor ile karşılaşacak.