Şampiyonlar yurda döndü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

DERBİ ÖNCESİ TARAFTARLARDAN BÜYÜK HAMLE!

Trabzon ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi karşılaşması öncesi taraftarlardan flaş bir hamle geldi... İki takım taraftarları 15 Ekim'de Trabzon'da bir araya gelerek yemek yeme kararı aldı. Son dönemde iki kulüp arasında artan gerginliklerin bir son bulması için atılan bu adım sosyal medyada da dikkat çekti.