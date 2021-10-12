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    Şampiyonlar yurda döndü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda şampiyon olan, Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı yurda döndü. Ferrara şehrindeki şampiyonada milli takım finalde Portekiz'i yenerek mutlu sona ulaşan sporcularımız havalimanında çiçeklerle karşılandı. Kafileye vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

    Şampiyonlar yurda döndü

    İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda şampiyon olan, Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı yurda döndü. Ferrara şehrindeki şampiyonada milli takım finalde Portekiz'i yenerek mutlu sona ulaşan sporcularımız havalimanında çiçeklerle karşılandı. Kafileye vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

    RUSYA'DAN TARTIŞILACAK MAÇ KARARI
    Önümüzdeki     hafta oynanacak Lokomotiv Moskova- Galatasaray maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Karşılaşmaya gidecek Sarı-Kırmızılı taraftarlara Rusya'da yaşama ya da oturma izni sahibi olma şartı getirildi. Bu durumda yurt içinde yaşayan Galatasaraylı taraftarlar deplasman tribünü için bilet alamayacak.

    CİMBOM BUGÜN FLORYA'DA İSTANBULSPOR ÖNÜNDE
    Konya maçının hazırlıklarını sürdüren G.Saray günü tek idmanla geçti. Cimbom bugün Florya'da İstanbulspor ile karşılaşacak.

        SİNAN GÜMÜŞ'ÜN YENİ ADRESİ BAŞAKŞEHİR OLUYOR!
        Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Sinan Gümüş'ü transfer etmek istiyor.

        VALENCIA'NIN PENALTI GOLÜ YETMEDİ!
        Dünya         Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Venezuela ile Ekvador karşılaştı. Grupta son sırada yer alan Venezuela, 1-0 geriye düştüğü müsabakayı 2-1 kazanmayı bildi. Ekvador'un tek golünü Fenerbahçeli Enner Valencia 37. dakikada penaltıdan kaydetti.

        ANADOLU EFES&F.BAHÇE BUGÜN SAHNE ALIYOR
        Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde bugün Fransa ekibi LDLC ASVEL'le deplasmanda karşılaşacak. Maç TSİ 21.00'de başlayacak. Efes ilk iki maçını kaybetti. Bir diğer temsilcimiz, Fenerbahçe Beko ise ALBA Berlin ile deplasmanda mücadele edecek. Mücadele TSİ 21.00'de start alacak.

            ULUSLAR LİGİ PARA ODAKLI! NE ZAMAN DİNLENECEĞİZ?
            Belçika Milli Takım kalecisi Courtois, "UEFA Uluslar Ligi maçları tamamen para odaklı. Bu maçları oynuyoruz çünkü UEFA için ekstra para demek. Biz ne zaman dinleneceğiz?" dedi.

            ŞİMDİ DE MALATYA İÇİN HAYATIMI VERECEĞİM
            Yeni Malatya'nın hocası Marius Sumudica, görev yaptığı takımlarda taraftarla iyi ilişkiler kurduğunu belirterek, "Şimdi de hayatımı vereceğim. Bu takım için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi. Romen hoca, "Adım adım oyunu geliştirip sonucu alacağız" diye konuştu.

            HAMSİK'TEN KÖTÜ HABER GELDİ
            Marek Hamsik dün oynanan Slovakya-Hırvatistan maçında sakatlandı. Kesin durum yarın belli olacak.

                DERBİ ÖNCESİ TARAFTARLARDAN BÜYÜK HAMLE!
                Trabzon                 ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi karşılaşması öncesi taraftarlardan flaş bir hamle geldi... İki takım taraftarları 15 Ekim'de Trabzon'da bir araya gelerek yemek yeme kararı aldı. Son dönemde iki kulüp arasında artan gerginliklerin bir son bulması için atılan bu adım sosyal medyada da dikkat çekti.

                CEDİ OSMAN'IN 11 SAYISI CLEVELAND'A YETMEDİ
                Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon öncesi hazırlık maçında Chicago Bulls, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 102-101 mağlup etti. maça sonradan girerek 25 dakika süren alan Cedi Osman ise 11 sayıyla çift hanelere ulaşan oyuncular oldu. Milli oyuncu, ayrıca, 3 ribaunt, 2 top çalma ve 1 asist üretti.

                GÖZTEPE EFSANESİ HAYATA VEDA ETTİ
                Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin eski futbolcularından 67 yaşındaki Doğan Küçükduru, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Doğan Küçükduru 1971-1975 ve 1977-1980 yılları arasında 7 sezon Göztepe forması giymiş, 1977/1978 sezonunda en üst lige çıkan şampiyon Göztepe kadrosunda yer almıştı.

                    GİRESUNSPOR GÖZÜNÜ ÜST SIRALARA DİKTİ
                    Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi. Gün geçtikçe oturan bir oyun ve günden güne artan bir uyum yakaladıklarını dile getiren Keleş, son oynadıkları Göztepe maçıyla da bunu taçlandırdıklarını ifade etti.

                    BEŞİKTAŞ'A SAKATLIK MÜJDESİ
                    Başakşehir maçının hazırlıklarına yeniden start veren Beşiktaş'ta Pjanic, N'Koudou ve Mehmet Topal dışındaki tüm sakat ve eksikler antrenmanda yer aldı. Boşnak yıldız Pjanic'in Başakşehir maçına yetişme ihtimalinin bulunduğu da ifade edildi. Sergen Yalçın yönetimindeki çalışma yaklıaşık 1.5 saat sürdü. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

                    HOLLANDA'DAN 6 GOLLÜ ŞOV
                    Hollanda                     evinde Cebelitarık'ı 6-0 yenerek grubumuzda liderliğini sürdürdü. Portakallar'ı galibiyete taşıyan golleri Van Dijk, Depay (2), Dumfries, Danjuma, Malen attı. Norveç ise Karadağ engelini Elyounoussi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
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                    Haberler Spor Şampiyonlar yurda döndü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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