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    • 12.10.2021 12:59
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    Hamsik Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? Trabzonspor'dan açıklama geldi

    Son dakika Trabzonspor haberleri | Sezon başında Trabzonspor kadrosuna katılan ve gösterdiği performans ile takımın vazgeçilmezi olan Marek Hamsik'in Fenerbahçe derbisi öncesi milli takımda sakatlanması sonrası bordo-mavili kulüpten açıklama geldi.

    Hamsik Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

    Trabzonspor, Slovakya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Hırvatistan ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Marek Hamsik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

    Yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı ve Perşembe günü çekilecek MR'ın ardından durumunun netlik kazanacağı belirtildi.

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    Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    Yaşar Kibar Güven, "Slovakya milli takımının dün oynadığı müsabakada sakatlanan ve tedavisine başlanan Marek Hamsik'in Perşembe günü MR'ı çekilecek ve sağlık durumu hakkında yeniden açıklama yapılacaktır" dedi.

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