Süper Lig'de Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında İstanbulspor'u konuk ediyor. Geçen hafta cumartesi günü Tuzlaspor ile hazırlık maçında mücadele eden sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS İstanbulspor maçı hangi kanalda? İşte maça dair bilgiler
GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray İstanbulspor maçı 12 Ekim Pazartesi yani bugün saat 16.00'da başlayacak. Mücadele GS TV'den naklen yayınlanacak.
İşte maça dair bilgiler;
GALATASARAY, KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki idmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik çalışmalar üzerinde duruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcuların daha sonra teknik çalışmalar üzerinde durduğu belirtildi.
Antrenmanın devam eden bölümünde topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Son bölümde ise sonuçlandırma çalışmaları yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.