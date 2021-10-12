Fenerbahçe'nin yıldızı kripto parasını piyasaya sürecek! Mesut Özil para basacak

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Alman Milli Takımı formasıyla gizli bir mesaj içeren paylaşımı yapmıştı. Mesut Özil'in, kripto parasını piyasaya süreceği öğrenildi. Bu kripto paraya sahip olanlar, yıldız futbolcu ile tanışma fırsatı yakalayacak. The Sun'ın haberine göre; Özil geçen yıl kurduğu M10Streetwear markası altında çıkardığı kripto parayı piyasaya sürecek. Özil, kendi parasını çıkaran ilk futbolcu değil. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu James Rodriguez ve Keisuke Honda da kendi kripto paralarını piyasaya sürmüştü. Mesut Özil'in kripto parasını satın alanlar, Bitcoin ile takas edebilecek ve M10 markasından yaptığı alışverişlerde indirim kazanacak.