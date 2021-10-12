Bakasetas, Milli takımdaki performansıyla da övgüler almaya devam ediyor

Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas, Bordo-Mavili forma altındaki performansının yanı sıra Milli takımdaki performansıyla da övgüler almaya devam ediyor. Oyuncunun Trabzonspor'a geldikten sonra devam eden gelişimini bir üst seviyeye çıkardığını yazan Yunan basını, "Trabzonspor onu çok değiştirdi, çok daha özel, çok daha sorumluluk sahibi" gibi yorumlarda bulundu.

Yunan taraftarlar da Bakasetas'a övgüler yağdırarak, "O Yunanistan'ın en iyisi", "Türkiye'de de burada çok seviliyor" ve "O gerçek bir lider" gibi yorumlarda bulundu. Yunan futbolseverler ise Bakasetas'ın performansını yakından takip etmek için, Siopis'in de forma giydiği Trabzonspor'un maçlarını sabırsızlıkla izlediklerini yazdı.