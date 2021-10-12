725 milyonluk imza!

Türk Telekom ile biten anlaşma sonrası uzun süredir stat isim sponsorluğu için arayışlarını sürdüren Galatasaray mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar dün gece yaptığı açıklamada, Nef firması ile 5 yılı opsiyonlu 10 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Anlaşmaya göre Galatasaray'ın kasasına toplam 725 milyon lira girecek. Bugün saat 12.30'da yeni adıyla Nef Stadı'nda düzenlenecek imza töreninde bu dev anlaşma resmiyete dökülecek. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un katılacağı imza töreninde anlaşmanın tüm detayları açıklanacak.