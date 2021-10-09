Galatasaray'da 150 milyonluk operasyon kapıda! İlk hedef Gedson Fernandes...





YA İMZA ATACAK YA YOLLANACAK!

Bu sezon çok inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Luyindama konusunda flaş gelişmeler yaşanabilir. Yönetim sezon sonunda 1 yıl sözleşmesi kalacak olan Kongolu stoperle nikah tazelemeyi düşünüyor. Ancak Luyindama teklife olumsuz yanıt verirse bu kez B planı devreye sokulacak. Sarı-Kırmızılılar yıldız futbolcunun satışı için görüşmelere başlayacak.