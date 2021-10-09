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    Galatasaray'da 150 milyonluk operasyon kapıda! İlk hedef Gedson Fernandes...

    Fatih Terim’le 4 ara transfer döneminde 25 milyon Euro’nun üzerinde bonservis ve kira bedeli ödeyen Galatasaray yeni bir operasyon için startı verdi. Yönetim 15 milyon Euro'luk bütçe ayırma kararı alırken ilk hedef Gedson Fernandes olacak.

    150 milyonluk operasyon kapıda

    Yaz transfer döneminde çok büyük bir kadro operasyonuna imza atan Galatasaray'da gözler şimdiden devre arasına çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar ara transfer döneminde eksik bölgelerine takviye yapmak için kolları sıvadı. Yönetim birkez daha elini cebine atmaya hazırlanıyor.




    2-3 TAKVİYE PLANLANIYOR
    Alınan bilgilere göre Fatih Terim ve Burak Elmas arasında yapılan zirvede ara transfer masaya yatırıldı. Terim'in 2-3 takviye isteğine yönetim olumlu yaklaştı.



    STAT GELİRİ HESABA KATILDI!
    Başkan Elmas'ın stat sponsorluğundan gelecek geliri de düşünerek ara transfere 15 milyon Euro ayıracağı öğrenildi. Cimbom'un devre arası ilk hedefi ise Gedson Fernandes olacak.



        BENFİCA'YA 10 MİLYON EURO
        Yönetimin Portekizli yıldız için 10 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı belirtiliyor. Fatih Terim'in ayrıca sağ beke, kaleye ve kanat bölgesine yerli futbolcu istediği de ifade ediliyor.



        YA İMZA ATACAK YA YOLLANACAK!
        Bu sezon çok inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Luyindama konusunda flaş gelişmeler yaşanabilir. Yönetim sezon sonunda 1 yıl sözleşmesi kalacak olan Kongolu stoperle nikah tazelemeyi düşünüyor. Ancak Luyindama teklife olumsuz yanıt verirse bu kez B planı devreye sokulacak. Sarı-Kırmızılılar yıldız futbolcunun satışı için görüşmelere başlayacak.
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