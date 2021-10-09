Bu Fenerbahçe savaşıyor! Savunma istatistikleri ve koşu mesafesi yükseldi...







SÜPER LİG'İN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Süper Lig'de 8 hafta sonunda kalesinde 6 gol yiyen Fenerbahçe, Hatayspor ile birlikte en az gol yiyen takım oldu. Fenerbahçe'nin yediği bu 6 golün 1'i de penaltıdan. Kim-Szalai ikilisi savunmaya büyük güç katmış durumda.