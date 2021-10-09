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    Bu Fenerbahçe savaşıyor! Savunma istatistikleri ve koşu mesafesi yükseldi...

    Fenerbahçe’nin gol ve pas yüzdeleri düşerken, savunma istatistikleri olumlu anlamda yükseldi. Sarı lacivertliler, koşu mesafesi ile de ligde ilk 3’te yer alıyor.

    Bu Fener savaşıyor

    Sezona yeni teknik direktör ve yeni bir sistemle giren Fenerbahçe'de istatistikler takımın karakteri hakkında ipuçlarını ilk 8 haftada verdi. Fenerbahçe'nin gol ve pas yüzdelerinden bir miktar düşme olurken savunma ve mücadeleye yönelik istatiktikleri gelişti.




    FENER'İN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ...
    Fenerbahçe geçen sezona göre gol, başarılı pas ve pas yüzdesi gibi istetistiklerde gerileme yaşarken, ikili mücadele, hava topu kazanma, top kazanma ve galibiyet yüzdelerinde gelişme sağlandı.



    120 KM. SINIRINA DAYANDILAR
    Fenerbahçe koşu mesafesinde de ilk 8 hafta sonunda ilk 3'te yer aldı. 8. haftada Kazımpaşa 119 km'yi ilk kez geçen Fenerbahçe 120 km sınırına dayandı. Fener açık ara mücadele ediyor!




        SÜPER LİG'İN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
        Süper Lig'de 8 hafta sonunda kalesinde 6 gol yiyen Fenerbahçe, Hatayspor ile birlikte en az gol yiyen takım oldu. Fenerbahçe'nin yediği bu 6 golün 1'i de penaltıdan. Kim-Szalai ikilisi savunmaya büyük güç katmış durumda.



        ENNER VALENCİA ARTIK BİR EFSANE
        2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bolivya'yı konuk eden Ekvador, rakibini 3-0'la geçerken maça Enner Valencia damga vurdu. Takımının 2. ve 3. gollerini kaydeden 31 yaşındaki futbolcu milli tamımda 33 gole ulaştı ve ülke tarihinin milil takımdaki en golcü futbolcusu oldu. Valencia'nın geride bıraktığı Agustin Delgado'nun 31 golü var.
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        Haberler Spor Bu Fenerbahçe savaşıyor! Savunma istatistikleri ve koşu mesafesi yükseldi...
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