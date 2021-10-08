Türkiye Norveç maçı saat kaçta, hangi statta? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye Norveç maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi?

Türkiye Norveç maçı için geri sayım sona erdi. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dümya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam Norveç'i konuk edecek. Karşılaşmayı yakından takip edecek taraftarlar maçın saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı gibi bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Norveç maçı saat kaçta, hangi statta oynanacak? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye Norveç maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? İşte Milli maç hakkında tüm merak edilenler haberimizde!