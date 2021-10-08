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    • 08.10.2021 16:02
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    • 08.10.2021 17:07
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    Türkiye Norveç maçı saat kaçta, hangi statta? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye Norveç maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi?

    Türkiye Norveç maçı için heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası izinde bugün Norveç'i konuk edecek. Mücadele için büyük bir heyecana kapılan taraftarlar maç saati ve kanal bilgisi hakkında aramalara başladı. Grupta 3. sırada yer alan Millilerimiz, bir üst sırada bulunan Norveç karşısında namağlup gelmek istiyor. Peki, Türkiye Norveç maçı saat kaçta, hangi statta oynanacak? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye Norveç maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Türkiye Norveç maçı saat kaçta, hangi statta oynanacak?

    Türkiye Norveç maçı için geri sayım sona erdi. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dümya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam Norveç'i konuk edecek. Karşılaşmayı yakından takip edecek taraftarlar maçın saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı gibi bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Norveç maçı saat kaçta, hangi statta oynanacak? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye Norveç maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? İşte Milli maç hakkında tüm merak edilenler haberimizde!

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    TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

    Türkiye Norveç maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. A Milli takım maçı TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan, Hakan, Cengiz, Yusuf, Burak

    NORVEÇ: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Thorsby, Berg, Thorstvedt, Odegaard, El Younoussi, Berisha
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        Haberler Spor Türkiye Norveç maçı saat kaçta, hangi statta? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye Norveç maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi?
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