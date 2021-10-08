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    Milli Takımımız yeni hocası Stefan Kuntz yönetiminde ilk maçına bu akşam Norveç önünde çıkıyor

    2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Milli Takımımız bu akşam çok kritik bir maça çıkacak. Ay-Yıldızlılar yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk sınavında Norveç ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan mücadeleyi Alman hakem Felix Brych yönetecek.

    Yeniden başlıyoruz

    2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Milli Takımımız bu akşam çok kritik bir maça çıkacak. Ay-Yıldızlılar yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk sınavında Norveç ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan mücadeleyi Alman hakem Felix Brych yönetecek.

    6 maç sonunda grupta 11 puanla 3. sırada bulunan Milli Takımımız, 13 puanı bulunan Norveç'i yenerse finallere gitme yolunda önemli bir adım atmış olacak. Ay-Yıldızlılar'da Çağlar, Ozan Kaban ve Orkun sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Grupta lider olan Hollanda ise bu akşam 21.45'te Letonya deplasmanına çıkacak.

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    Haberler Spor Milli Takımımız yeni hocası Stefan Kuntz yönetiminde ilk maçına bu akşam Norveç önünde çıkıyor
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