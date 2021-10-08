Milli Takımımız yeni hocası Stefan Kuntz yönetiminde ilk maçına bu akşam Norveç önünde çıkıyor

2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Milli Takımımız bu akşam çok kritik bir maça çıkacak. Ay-Yıldızlılar yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk sınavında Norveç ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan mücadeleyi Alman hakem Felix Brych yönetecek.

6 maç sonunda grupta 11 puanla 3. sırada bulunan Milli Takımımız, 13 puanı bulunan Norveç'i yenerse finallere gitme yolunda önemli bir adım atmış olacak. Ay-Yıldızlılar'da Çağlar, Ozan Kaban ve Orkun sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Grupta lider olan Hollanda ise bu akşam 21.45'te Letonya deplasmanına çıkacak.