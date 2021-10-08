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    Kulüplerden TFF'ye tarihi talep! MHK sisteminin tamamen değişmesi isteniyor

    İstanbul’da bir otelde yaklaşık 2 saat boyunca TFF ile toplantı yapan Kulüpler Birliği temsilcileri, MHK’nın İngiltere’de uygulanan sitseme geçmesini talep etti. Başkanlar, “Siz değiştirmezseniz, biz değiştiririz” diyerek rest çekti.

    TFF’ye MHK resti
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    Türk futbolu için tarihi toplantı. Riva'da TFF ve Kulüpler Birliği arasında yapılması planlanan toplantı son dakika değişikliğiyle Swiss Hotel'de gerçekleştirildi.

    Toplantıya Trabzon ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Rize Başkanı Tahir Kıran, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TFF Başkanı Nihat Özdemir, başkanvekili Servet Yardımcı ve MHK Başkanı Serdar Tatlı katıldı.

    HURMA RAPOR HAZIRLADI
    Kulüplerin kritik toplantıda, son dönemde artan hakem hataları ve tutarsız kararları gündeme getirdiği öğrenildi.

        Süleyman Hurma'nın yeni MHK sistemi ile ilgili bir çalışma yaptığı ve TFF'ye rapor sunduğu belirlendi. Rapora göre, MHK'nın İngiltere'de uygulanan sisteme geçmesi çok uygun olacak.

        NORVEÇ MAÇI SONRASI
        İstenen değişimin hakem atamalarının yanı sıra gözlemcileri de kapsadığı öğrenildi. Ayrıca MHK içinde akrabalık ilişkilerine de son verilmesinin istendiği belirtildi. TFF, Norveç maçından sonra konuyu değerlendirmeye alacağını kulüplere bildirdi. Başkanların bunun üzerine, "Sistemi siz değişirmezseniz biz değiştiririz" diye rest çektiği de iddia edildi.
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