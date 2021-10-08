Kulüplerden TFF'ye tarihi talep! MHK sisteminin tamamen değişmesi isteniyor

Türk futbolu için tarihi toplantı. Riva'da TFF ve Kulüpler Birliği arasında yapılması planlanan toplantı son dakika değişikliğiyle Swiss Hotel'de gerçekleştirildi.
Toplantıya Trabzon ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Rize Başkanı Tahir Kıran, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TFF Başkanı Nihat Özdemir, başkanvekili Servet Yardımcı ve MHK Başkanı Serdar Tatlı katıldı.
HURMA RAPOR HAZIRLADI
Kulüplerin kritik toplantıda, son dönemde artan hakem hataları ve tutarsız kararları gündeme getirdiği öğrenildi.