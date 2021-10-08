Kulüplerden TFF'ye tarihi talep! MHK sisteminin tamamen değişmesi isteniyor

NORVEÇ MAÇI SONRASI

İstenen değişimin hakem atamalarının yanı sıra gözlemcileri de kapsadığı öğrenildi. Ayrıca MHK içinde akrabalık ilişkilerine de son verilmesinin istendiği belirtildi. TFF, Norveç maçından sonra konuyu değerlendirmeye alacağını kulüplere bildirdi. Başkanların bunun üzerine, "Sistemi siz değişirmezseniz biz değiştiririz" diye rest çektiği de iddia edildi.