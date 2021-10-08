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    • Spor
    • 08.10.2021 14:49
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    • 08.10.2021 14:49
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    Galatasaray'da Fatih Terim'den Arda Turan kararı

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takım kaptanlarından Arda Turan ile ilgili kararını verdi. Terim, Arda'nın yeni sezondan itibaren yardımcı antrenör olarak görev yapmasını istiyor.

    Terim’den Arda Turan kararı

    Galatasaray'da Arda Turan'la ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan'ı yeni sezonda teknik ekibine dahil ediyor. 34 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunda Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevini yürütecek.

    ARDA TURAN DA SELÇUK İNAN'IN İZİNDE
    Hatırlanacağı üzere Selçuk İnan da futbolu bırakmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in ekibine dahil olmuştu. Tecrübeli teknik adamın yardımcıları arasında Necati Ateş de yer alıyor.

    2 AYDIR FORMASINDAN UZAK
    Akşam'ın haberine göre Galatasaray'ın sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Arda Turan, sezon öncesi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde forma giymiş, Süper Lig 'in ilk haftasında da sadece 7 dakika süre alabilmişti. Ardından ayak bileğinden sakatlanan Arda Turan yaklaşık 2 aydır forma giyemiyor.

        BU SEZON SADECE 1 ASİSTİ VAR
        Bu sezon çıktığı tüm kulvarlarda 6 maçta 237 dakika görev alan Arda Turan, 1 asistlik performans sergiledi.

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