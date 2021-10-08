Formula 1 takımları İstanbul GP’si için posterli paylaşım yaptı

Dünyanın en büyük spor etkinliklerinden birisi olan Formula 1 yarışları bildiğiniz gibi bu hafta sonu Türkiye'de düzenlenecek. F1'in özel takımları, Türkiye Grand Prix'ine özel posterler paylaştı.

Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo ve Renault gibi takımların posterleri kısa sürede 100'ün üzerindeki ülkeden beğeni aldı. Özellikle Ferrari tarafından Galata Kulesi önündeki coşkulu kalabalığın arasında Carlos Sainz'ın 55 numaralı arabasının resmedildiği afiş, sosyal medyada en beğenilen tasarımlardan biri oldu.

250 MİLYAR DOLAR

8-10 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek F1 Rolex Türkiye Grand Prix sponsorluğunu üstlenen İFM, dünya sahnesindeki ön tanıtımını da bu önemli organizasyon ile yapıyor.

İstanbul'u dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlayan İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinin 2022 yılı ortasında faaliyete geçmesi planlanıyor. Proje, 15 yıl sonunda Türkiye ekonomisine 250 milyar dolar gelir etkisi ve 160 milyar dolar düzeyinde bir katma değer sağlayacak.