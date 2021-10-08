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    Efes’in rakibi CSKA Moskova (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nin 2. haftasında bugün Rusya temsilcisi CSKA Moskova’yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.30’da başlayacak mücadele, beIN Sports 3’tan yayımlanacak.

    Efes’in rakibi CSKA Moskova

    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bugün Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadele, beIN Sports 3'tan yayımlanacak.

    SUMİDİCA MALATYA'DA
    İrfan     Buz ile yollarını ayıran Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, son olarak ülkesi Romanya'da CFR Cluj'u çalıştıran Marius Sumudica ile anlaşmaya vardı.

    HIRSIZDAN YARDIM İSTEDİ
    Teniste dünya eski 1 numarası Andy Murray, Amerika'da katıldığı Indian Wells turnuvası sırasında evlilik yüzüğünü çaldırdı. Maçlarda parmağına takamadığı yüzüğünü uğur getirmesi için ayakkabısının bağcıklarına takmayı tercih eden İskoç raket, ayakkabısını çaldırınca yüzüğünü de çaldırdı. Murray, yardım için takipçilerine ve ayakkabısını çalan hırsıza seslendi. İskoç raket, "Yüzüğümü kaybettiğim için eve döndüğümde kötü bir duruma düşebilirim. Yüzüğü geri almam için ne gerekiyor?" dedi.

        KANARYA HAKEM KURBANI
        Fenerbahçe Beko, THY Eurolegue 2. hafta maçında Panathinaikos'a deplasmanda 91-87 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmanın büyük bölümünü üstün götüren Sarı-Lacivertliler son saniyelere 87-84 önde girdi. Ancak hakemlerin üst üste taraflı kararları sonrasında skorda Fenerbahçe'yi yakalayan Yunan ekibi maçı 91-87 kazandı. Jan Vesely'nin 20 sayı, 10 ribaundu galibiyete yetmedi.

        CRİSTİANO RONALDO'NUN YANINA GİDİYOR!
        Emre Tezgel şimdiden Avrupa devlerini peşinden koşturuyor. Stoke City'nin Türk asıllı İngiliz forveti Emre Tezgel, İngiltere'yi sallamaya devam ediyor. 16 yaşındaki Emre Tezgel, yaz boyunca 21 yaş altı takımıyla idman yaptı. Genç yıldız önümüzdeki sezon Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olabilir. Daily Mail'in haberine göre 16 yaşındaki Emre Tezgel için Manchester United'ın ilgisi var. Altyapıdan çıkardığı oyuncularla dikkat çeken Manchester United, Emre için oldukça ısrarlı. 16'lık Tezgel, profesyonel sözleşme için Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olacak.

        HAKEMLERDE STANDART SORUNU VAR
        G.Saray Başkanı Burak Elmas, "Hakemlik müessesinde standart sorunu var. Maçların sonuçları vicdani yara oluşturuyor. Bir maçı, bir hakemi incelemek değil, sistemi düzeltmek için ne yapabiliriz ona bakmak lazım" dedi.

            GUSTAVO ASSUNCAO İÇİN ÖZEL PROGRAM HAZIRLANDI
            Galatasaray'da Gustavo Assuncao takımdan ayrı ekstra çalışmalar yapacak. Famalicao'dan kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Hes Kablo Kayserispor maçında 90 dakika görev yaptı. Milli takım arasında Brezilyalı oyuncu için özel bir çalışma programı hazırlandığı öğrenildi.

            BEŞİKTAŞ U19 TAKIMINA ADETA GOL OLUP YAĞDI: 8-0
            Beşiktaş Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş U-19 Takımı ile oynadığı antrenman maçından 8-0 galip ayrıldı... Siyah- Beyazlıların gollerini Can Bozdoğan (3), Umut Meraş, Emirhan Delibaş, Güven Yalçın, Rachid Ghezzal ve Demir Ege Tıknaz kaydetti.

            SERGEN YALÇIN 1 MAÇ CEZA ALDI
            PFDK Sivas maçında tribüne gönderilen Sergen Yalçın'a 1 maç ceza verdi. Tecrübeli hoca, ligin 10. haftasındaki Galatasaray derbisinde kulübedeki yerini alacak.

                SPOR TOTO KUPASI'NDA ZAFER ZİRAAT'İN OLDU
                Voleybolda Erkekler 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı Spor Toto'yu 3-2 yenen Ziraat Bankkart kazandı. 156 dakika süren müthiş mücadelede rakibini 24-26, 25-22, 25-21, 22-25, 15-12 setlerle mağlup eden Ziraat Bankkart'ta Ter Maat 26 maçın en skorer ismi olmayı başardı.

                CLEVELAND KAZANDI CEDİ OSMAN 5 SAYI ATTI
                NBA öncesi hazırlık maçında Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı deplasmanda 99-96 yendi. Cavaliers'ta Sexton 19 sayı, 6 ribaunt, oyuna sonradan girerek 13 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 5 sayı üretti.

                BALADIN VE RAZGATLIOĞLU F1 PİLOTLARI İLE BOĞAZDA
                Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu ve Hande Baladın, Formula 1 takımı Scuderia AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda ile İstanbul'da buluşarak boğaz turu yaptı. Boğaz turunun ardından konuşan Gasly, "Geçen yıl Project Istanbulls kapsamında köprüde donut yapmıştım ve bu yıl köprünün altından geçiyorum, İstanbul her açıdan güzel bir şehir" dedi.

                    BURAK: BİR OLUP KAZANACAĞIZ
                    Kaptan Burak Yılmaz, Norveç maçı öncesi iddialı konuştu. Tecrübeli golcü, "Çok kritik bir maç oynayacağız. Taraftarımız biletleri tüketti, yarın (bugün) bir bütün olup Norveç'i yeneceğimizi düşünüyorum" dedi.

                    KALECİLER MATOS'A EMANET!
                    Alman                     kaleci antrenörü Michael Kraft ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı- Lacivertliler bu önemli görev için Ricardo Filipe Rodrigues Matos ile anlaştı. Matos daha önce Porto, 1860 Münih ve DL Yifang takımlarında Pereira ile birlikte görev yapmıştı.

                    TISSERAND TRABZON'A YETİŞECEK
                    Milli                     ara sonrası Trabzon önünde çok kritik bir sınav verecek olan Fenerbahçe'ye Tisserand'tan iyi haber geldi. Kongolu stoper, zorlu karşılaşmaya yetişecek.
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                    Haberler Spor Efes’in rakibi CSKA Moskova (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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