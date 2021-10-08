Efes’in rakibi CSKA Moskova (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bugün Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadele, beIN Sports 3'tan yayımlanacak.
SUMİDİCA MALATYA'DA
İrfan Buz ile yollarını ayıran Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, son olarak ülkesi Romanya'da CFR Cluj'u çalıştıran Marius Sumudica ile anlaşmaya vardı.
HIRSIZDAN YARDIM İSTEDİ
Teniste dünya eski 1 numarası Andy Murray, Amerika'da katıldığı Indian Wells turnuvası sırasında evlilik yüzüğünü çaldırdı. Maçlarda parmağına takamadığı yüzüğünü uğur getirmesi için ayakkabısının bağcıklarına takmayı tercih eden İskoç raket, ayakkabısını çaldırınca yüzüğünü de çaldırdı. Murray, yardım için takipçilerine ve ayakkabısını çalan hırsıza seslendi. İskoç raket, "Yüzüğümü kaybettiğim için eve döndüğümde kötü bir duruma düşebilirim. Yüzüğü geri almam için ne gerekiyor?" dedi.