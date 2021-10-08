Efes’in rakibi CSKA Moskova (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

CRİSTİANO RONALDO'NUN YANINA GİDİYOR!

Emre Tezgel şimdiden Avrupa devlerini peşinden koşturuyor. Stoke City'nin Türk asıllı İngiliz forveti Emre Tezgel, İngiltere'yi sallamaya devam ediyor. 16 yaşındaki Emre Tezgel, yaz boyunca 21 yaş altı takımıyla idman yaptı. Genç yıldız önümüzdeki sezon Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olabilir. Daily Mail'in haberine göre 16 yaşındaki Emre Tezgel için Manchester United'ın ilgisi var. Altyapıdan çıkardığı oyuncularla dikkat çeken Manchester United, Emre için oldukça ısrarlı. 16'lık Tezgel, profesyonel sözleşme için Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olacak.