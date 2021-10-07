Red Bull Racing İstanbul Park'ta özel bir renk düzeniyle yarışacak | Formula 1 Türkiye Grand Prix

Red Bull ve AlphaTauri ile çalışan Japon motor sağlayıcısı Honda, bu sezon sonundan itibaren spordan çekilme kararı almıştı. Buna karşılık Honda markasına bir veda jesti yapmak isteyen Red Bull yetkilileri, ikonik Suzuka Pisti'nde yapılacak olan Japonya Grand Prix'sinde iki takıma da özel tasarımlı giydirme yapmayı planlıyordu.