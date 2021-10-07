Uluslar Ligi’nde ilk finalist İspanya (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ŞAMPİYONLUK İÇİN OYNUYORUZ

Trabzon'un golcüsü Cornelius, Danimarka basınına konuştu. Yıldız oyuncu, "Biz en iyi takımlardan biriyiz ve hücumda çok fazla gol pozisyonuna giriyoruz, bu nedenle gol atmak benim için daha kolaylaşıyor. Ve şampiyonluk için oynuyoruz" dedi. Danimarkalı yıldız, "Türk taraftarlar sayesinde de oldukça çok takipçi kazandım diyebilirim" diye konuştu.