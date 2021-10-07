Uluslar Ligi’nde ilk finalist İspanya (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek finale yükseldi. Maçta İspanya'ya galibiyeti getiren golleri Ferran Torres (2) kaydetti. İtalya'da Bonucci 42. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
PANATHİNAİKOS-F.BAHÇE BEKO
Fenerbahçe Beko Euroleague'de 2. maçına bu gece çıkıyor. Sarı-lacivertiler, bu gece saat 21.00'de Yunan ekibi Panathinaikos'un konuğu olacak. F.Bahçe ilk maçında Kızılyıldız'ı mağlup etmişti.
N'KOUDOU'NUN HEDEFİ G.SARAY
Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden N'Koudou'nun Başakşehir maçında riske edilmeyeceği bir sonraki hafta G.Saray derbisinde sahada olacağı öğrenildi.