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    Uluslar Ligi’nde ilk finalist İspanya (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya, İtalya’yı 2-1 yenerek finale yükseldi. Maçta İspanya’ya galibiyeti getiren golleri Ferran Torres (2) kaydetti. İtalya’da Bonucci 42. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

    Uluslar Ligi’nde ilk finalist İspanya

    UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek finale yükseldi. Maçta İspanya'ya galibiyeti getiren golleri Ferran Torres (2) kaydetti. İtalya'da Bonucci 42. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

    PANATHİNAİKOS-F.BAHÇE BEKO
    Fenerbahçe     Beko Euroleague'de 2. maçına bu gece çıkıyor. Sarı-lacivertiler, bu gece saat 21.00'de Yunan ekibi Panathinaikos'un konuğu olacak. F.Bahçe ilk maçında Kızılyıldız'ı mağlup etmişti.

    N'KOUDOU'NUN HEDEFİ G.SARAY
    Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden N'Koudou'nun Başakşehir maçında riske edilmeyeceği bir sonraki hafta G.Saray derbisinde sahada olacağı öğrenildi.

        BAŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARI TAM GAZ
        Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Üç grup halinde ayak tenisi maçları oynandı. Necip, Oğuzhan ve Mert ile Welinton, Josef ve Alex arasında oynanan ayak tenisi maçları çekişmeye sahne oldu.

        TÜRK DERBİSİ FENERBAHÇE'NİN
        Kadınlar Euroleague'in ilk haftasında B Grubu'ndaki Türk derbisinde Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Galatasaray'ı 20 sayı farkla 89-69 yendi. Maça iyi başlayan Fenerbahçe Safiport ilk çeyreği 17-14 üstün tamamladı. Sarı-Lacivertliler devreyi de 43-38 üstün bitirdi. 3. çeyrekte bir ara farkı 14 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe, mücadelede son çeyreğe 62-50 önde girdi. Sarı-Lacivertliler son çeyrekte farkı açtı ve maçı 89-69 kazandı. Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Safiport adına 29 sayı kaydeden Iagupova oldu. Galatasaray'da ise Krajisnik 23 sayıyla mücadele etti.

        F.BAHÇE'YE YENİ SPONSOR
        Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının adı Fenerbahçe Safiport oldu. Safi Holding ile 1 yıllık sözleşme dün imzalandı.

            G.SARAY NEF EVİNDE GALİP
            Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında evinde Çekya'nın ERA Nymburk ekibini 101-85 yendi.

            FATİH TERİM BENİ UZUN YILLAR TAKİP ETTİ
            Başakşehir'in yıldız golcüsü Okaka, "Fatih Terim beni uzun yıllar takip etti, Galatasaray'a da transfer etme isteği vardı ancak bu gerçekleşmedi. Şu anda Başakşehir forması giyiyorum. Benim için ismimin geçmesi onur verici. Terim, çok üst düzey bir antrenör" ifadelerini kullandı.

            TRABZONSPOR'DA FENER MESAİSİ BAŞLIYOR
            Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor maçın ardından oyuncularına jest yaparak 5 gün izin vermişti. Hazırlıklar bugün başlıyor.

                ŞAMPİYONLUK İÇİN OYNUYORUZ
                Trabzon'un golcüsü Cornelius, Danimarka basınına konuştu. Yıldız oyuncu, "Biz en iyi takımlardan biriyiz ve hücumda çok fazla gol pozisyonuna giriyoruz, bu nedenle gol atmak benim için daha kolaylaşıyor. Ve şampiyonluk için oynuyoruz" dedi. Danimarkalı yıldız, "Türk taraftarlar sayesinde de oldukça çok takipçi kazandım diyebilirim" diye konuştu.

                U17 MİLLİ TAKIMIMIZ MALTA'YA GOL OLUP YAĞDI
                17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Malta'yı çok üstün bir oyunun ardından 6-1 yendi. Milli takımın gollerini 15 ve 78. dakikalarda Semih Kılıçsoy, 32 ve 90+2. dakikalarda Emirhan Acar, 37 ve 57. dakikalarda Arda Güler attı. Malta'nın golünü ise 67. dakikada Zak Barbara kaydetti. Ay-yıldızlı takım, eleme turundaki ikinci maçını 9 Ekim Cumartesi günü Karadağ ile oynayacak.

                2. LİG'DE TOPLU SONUÇLAR
                İKİNCİ LİG BEYAZ GRUP: Uşakspor- 24Erzincanspor: 1-0, Ankara Demir-Zonguldak Kömür 2-2, Kırşehir Belediye-1922 Konyaspor: 1-2, Pendikspor-Tarsus İ.Y: 3-2, Nazilli BelediyeBucaspor 1928: 1-0, Karacabey Belediye-Amed Sportif: 2-1, Şanlıurfa-Pazarspor: 0-1, Akhisar-Isparta 32: 0-1.

                İKİNCİ LİG KIRMIZI GRUP: Adıyaman Futbol-Niğde Anadolu: 0-1, Kahramanmaraş- Çorum: 0-2, Sivas Belediye-Sarıyer: 3-0, Etimesgut Belediye-Bayburt Özel İdare: 0-2, Serik Belediye-Bodrumspor: 2-1,Turgutluspor- Vanspor: 1-3, Ergene Velimeşespor-Ankaraspor: 0-3, Diyarbekirspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1, Afyonspor-İnegölspor: 4-2.,
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                Haberler Spor Uluslar Ligi’nde ilk finalist İspanya (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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