Trabzonspor İtalyan sol bek Luca Pellegrini için yeni hamle yapacak

Trabzonspor'da bu sezon en çok tartışılan mevki olan solbek için şimdiden arayışlar başladı. Yabancı oyuncu sayısı 13 olan ve devre arasında bir oyuncu göndermeden kadrosuna sadece 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubunda bir oyuncu katabilecek olan Trabzonspor, sezon başında alamadığı Luca Pellegrini ve Irakli Azarovi'yi takibini sürdürüyor.

Özellikle transfer döneminin son gününe kadar kadroya katılması için büyük çaba sarf edilen Juventus'un 22 yaşındaki İtalyan solbeki Luca Pellegrini için yeniden bir girişim yapılması bekleniyor.

Bu sezon İtalyan devi Juventus'ta sadece 58 dakika süre alabilen ve oynamadığı için mutsuz olan oyuncu ile iletişimin koparılmadığı ve devre arası için bu hamlenin yeniden yapılacağı iddia edildi.