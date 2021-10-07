Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.10.2021 09:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.10.2021 09:14
    ABONE OL

    Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkçe paylaşım! 7 kez dünya şampiyonunun Türkiye Grand Prix'si tarzı çok konuşuldu

    Formula 1'de bu sezon 8. şampiyonluğu kovalayan Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'si öncesinde Instagram hesabından Türkçe paylaşımda bulundu. Rusya'da 100. yarış galibiyetini alan, bu sezon da 8. şampiyonluğunu alıp Formula 1 tarihine geçmeyi hedefleyen Lewis Hamilton'ın Türkçe paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken bir yandan da tarzı çok konuşuldu. Lewis Hamilton, şampiyonluk sayısında kendisini Alman pilot Michael Schumacher ile eşitleyen galibiyetini geçen yıl İstanbul'da almıştı. Öte yandan Lewis Hamilton'ın, 10 Ekim'de yapılacak yarışa son sırada başlama ihtimali giderek güçleniyor.

    Lewis Hamilton’dan Türkçe paylaşım!

    Formula 1'in son dünya şampiyonu Lewis Hamilton'dan Türkçe paylaşım! Türkiye Grand Prix'si tarzı çok konuşuldu... Formula 1 takımlarından Mercedes'in, 7 kez dünya şampiyonu İngiliz pilotu Lewis Hamilton'dan Türkçe paylaşım. Mercedes'le birlikte bu sezon 8. şampiyonluğunu kovalayan İngiliz pilot, geçen yıl 7. şampiyonluğunu Türkiye'de garantilemişti. Lewis Hamilton'ın Türkçe paylaşımı kısa sürede yankı bulurken, tarzı da çok konuşuldu.

    İstanbul'da yarın başlayacak Formula 1 maratonu öncesi 8'inci şampiyonluğunu hedefleyen Lewis Hamilton, Türkiye'ye geldi.

    Lewis Hamilton, geçen yıl 7. şampiyonluğunu garantilediği Türkiye Grand Prix'si için bu yıl Türkçe bir paylaşım yaptı.

        Hamilton'ın 'Merhaba' dediği ve sıra dışı tarzını sergilediği paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

        Yarış hafta sonlarında tercih ettiği kıyafetlerle sürekli adından söz ettiren başarılı pilot Türkiye'de de farkını konuşturdu. Dünyaca ünlü moda şirketleriyle işbirlikleri de yapan Mercedes sürücüsü kıyafetlerinin yanı sıra saç tarzı ile de ön plana çıkıyor.

        YARIŞA SON SIRADAN BAŞLAYABİLİR

        Türkiye Grand Prix'ine şampiyona lideri ve 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'un son sıradan başlaması bekleniyor. Lewis Hamilton'un takımı Mercedes, İngiliz pilotuna İstanbul'daki yarış öncesi yeni bir güç ünitesi takma kararını büyük ölçüde vermiş durumda.

            İstanbul Park'ta Cuma günü yapılacak iki antrenman seansı ve Cumartesi yapılacak 3. antrenman seansında pistin ve havanın durumuna bakacak olan Mercedes, pazar günü yarış sırasında yağmur ihtimalinin artması halinde Hamilton'a yeni güç ünitesi takacak.

            Yeni güç ünitesi takıldıktan sonra Hamilton kurallar gereği yarışa son sıradan başlayacak.

            Lewis Hamilton, geçen sezon ülkemizde düzenlenen Türkiye GP'yi kazanarak 7. şampiyonluğunu ilan etmiş ve Michael Schumacher'in rekorunu egale etmişti.
                Üniversiteliye barınma desteği
                Haberler Spor Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkçe paylaşım! 7 kez dünya şampiyonunun Türkiye Grand Prix'si tarzı çok konuşuldu
                    SON DAKİKA