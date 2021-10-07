Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Pjanic'i Manchester United istiyor

Beşiktaş'ın bu transfer gündeminde bombayı patlarak Miralem Pjanic'i kadrosuna katması büyük ses getirirken, Boşnak yıldız da kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. 5 resmi maçta 3 asistle öne çıkan 31 yaşındaki futbolcu için yaz döneminde devreye giren ancak başarılı olamayan Manchester United'ın taraftarları, ünlü futbolcuyu sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla kadrolarında görmek istediklerini ifade ediyorlar. Pjanic'in Barça ile 2024'e kadar sözleşmesi var.