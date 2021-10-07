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    Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Pjanic'i Manchester United istiyor

    Beşiktaş'ın bu transfer gündeminde bombayı patlarak Miralem Pjanic'i kadrosuna katması büyük ses getirirken, Boşnak yıldız da kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. 5 resmi maçta 3 asistle öne çıkan 31 yaşındaki futbolcu için yaz döneminde devreye giren ancak başarılı olamayan Manchester United'ın taraftarları, ünlü futbolcuyu sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla kadrolarında görmek istediklerini ifade ediyorlar. Pjanic'in Barça ile 2024'e kadar sözleşmesi var.

    M.United Pjanıc’i çağırıyor!

    Beşiktaş'ın bu transfer gündeminde bombayı patlarak Miralem Pjanic'i kadrosuna katması büyük ses getirirken, Boşnak yıldız da kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. 5 resmi maçta 3 asistle öne çıkan 31 yaşındaki futbolcu için yaz döneminde devreye giren ancak başarılı olamayan Manchester United'ın taraftarları, ünlü futbolcuyu sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla kadrolarında görmek istediklerini ifade ediyorlar. Pjanic'in Barça ile 2024'e kadar sözleşmesi var.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Pjanic'i Manchester United istiyor
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