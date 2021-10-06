İtalya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya İspanya (UEFA Uluslar Ligi yarı final maçı) hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak iki yarı final müsabakalarından ilki İtalya ile İspanya arasında yapılacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen maç tutkunları yayın saati ve hangi kanalda olacğaı hakkında araştırmalara başladı. Peki, İtalya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya ispanya (UEFA Uluslar Ligi yarı final maçı) hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İTALYA İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi yarı final maçı 6 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 21:45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
İki takım arasında oynanan son 10 maçta 2 kez İtalya kazanmış 3 kez İspanya galip gelmiş 5 mücadele de beraberlikle sona ermişti.
İTALYA 37 MAÇTIR YENİLMİYOR!
Son dönemde oldukça başarılı bir süreç geçiren İtalya tam 37 maçtır kaybetmiyor. Son haftalarda beraberlikler alsa da İtalyanlar yenilmezlik serisini İspanya maçında da devam ettirmek istiyor.
İtalya kadar iyi istatistiklere sahip olmasa da İspanya da son 30 maçında sadece 2 kez kaybetti.