İtalya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya İspanya (UEFA Uluslar Ligi yarı final maçı) hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak iki yarı final müsabakalarından ilki İtalya ile İspanya arasında yapılacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen maç tutkunları yayın saati ve hangi kanalda olacğaı hakkında araştırmalara başladı. Peki, İtalya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya ispanya (UEFA Uluslar Ligi yarı final maçı) hangi kanalda canlı yayınlanacak?