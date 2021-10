Alman teknik adamın önceki gün yapılan basın toplantısında söylediği "Futbolda benim için 4 önemli an var. Top sendeyken, top rakipteyken, topu kaybettiğin an ve topu kaptığın an. Bu anlarda neler yapacağımızı bilmemiz gerek" sözlerini futbolcuların tamamına hatırlatarak taleplerini iletti.